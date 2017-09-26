Папа відкрив кампанію Caritas Internationalis на користь мігрантів

28 вересня 2017, 09:28 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Під час загальної аудієнції у Ватикані 27 вересня 2017 року Папа Франциск офіційно відкрив кампанію Caritas Internationalis під гаслом «Приєднаймося до шляху», що має на меті сприяти культурі зустрічі, поділяючи шлях мігрантів та біженців.

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Під час аудієнції був присутній філіппінський кардинал Луіс Антоніо Таґле, Архиєпископ Маніли, що очолює всесвітню конфедерацію цих харитативних католицьких організацій.

За повідомленням Радіо Ватикану, Святіший Отець привітав представників Caritas з різних країн світу, які з’їхались до Риму на відкриття кампанії «Приєднаймося до шляху», вказавши, що це гасло дуже гарне, а також привітав іммігрантів, шукачів притулку та біженців, які разом італійською Caritas та представниками інших католицьких добродійних організацій є знаком Церкви, яка прагне бути відкритою, всеохоплюючою та гостинною.

«Дякую вам усім за ваше невтомне служіння! – мовив Його Святість. – Всі вони дійсно заслуговують на великі оплески! Своїм щоденним зобов’язанням ви пригадуєте, що сам Христос просить нас приймати наших братів і сестер мігрантів та біженців з широко розкритими обіймами. Саме так, з широко розпростертими руками, готовими до щирих обіймів, немов ця колонада площі святого Петра, що представляє Матір Церкву, яка обіймає всіх, поділяючи спільний шлях».

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теги до статті:Карітас,Міграція,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 15:05

      Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:43

      Т.о необходимым условием для прощения грехов есть отсутствие всякой неприязни и обмана на уме у обоих в адрес каждого из них!!!!

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:32

      Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда

    • enzian | 28 вересня 2017, 12:18

      До чого тут "некомпетентність"? Тут простий виклад фактів, що підтверджують огидну сутність москвославних попів.

    • mischa | 27 вересня 2017, 18:18

      РПЦ завжди стоятиме україні на шляху створення автокефальної помісної православної церви. Але Божа воля на все.

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