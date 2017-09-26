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Папа відкрив кампанію Caritas Internationalis на користь мігрантів
28 вересня 2017, 09:28 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Під час загальної аудієнції у Ватикані 27 вересня 2017 року Папа Франциск офіційно відкрив кампанію Caritas Internationalis під гаслом «Приєднаймося до шляху», що має на меті сприяти культурі зустрічі, поділяючи шлях мігрантів та біженців.
Під час аудієнції був присутній філіппінський кардинал Луіс Антоніо Таґле, Архиєпископ Маніли, що очолює всесвітню конфедерацію цих харитативних католицьких організацій.
За повідомленням Радіо Ватикану, Святіший Отець привітав представників Caritas з різних країн світу, які з’їхались до Риму на відкриття кампанії «Приєднаймося до шляху», вказавши, що це гасло дуже гарне, а також привітав іммігрантів, шукачів притулку та біженців, які разом італійською Caritas та представниками інших католицьких добродійних організацій є знаком Церкви, яка прагне бути відкритою, всеохоплюючою та гостинною.
«Дякую вам усім за ваше невтомне служіння! – мовив Його Святість. – Всі вони дійсно заслуговують на великі оплески! Своїм щоденним зобов’язанням ви пригадуєте, що сам Христос просить нас приймати наших братів і сестер мігрантів та біженців з широко розкритими обіймами. Саме так, з широко розпростертими руками, готовими до щирих обіймів, немов ця колонада площі святого Петра, що представляє Матір Церкву, яка обіймає всіх, поділяючи спільний шлях».
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