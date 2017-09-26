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У Парижі відкрилася унікальна виставка про 2000-літню історію християнства на Сході
27 вересня 2017, 09:44 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
У паризькому Інституті арабського світу 25 вересня відбувся передпоказ унікальної виставки на тему «Християни Сходу. Двотисячолітня історія». Ця експозиція отримала активну підтримку від французької держави і викликала широкий резонанс у європейській пресі, повідомляє УНІАН-релігії.
В урочистому акті відкриття виставки взяли участь Президент Франції Емманюель Макрон і Президент Лівану Мішель Аун. Захід відбувся в присутності важливих світських і релігійних лідерів Французької Республіки, духовенства.
Основною метою проведення виставки в Парижі є прагнення її організаторів показати, що християни Великого Близького Сходу є невід'ємною, основоположною частиною культури та історії арабського світу, що історично вони глибоко втягнуті у політичне та інтелектуальне життя регіону, що християнська філософія і духовний досвід християн мали найважливіше значення в розвитку і становленні такого складного близькосхідного суспільства.
Організація унікальної експозиції зайняла близько двох з половиною років. Результатом настільки тривалої і копіткої роботи стала можливість споглядати зібрані воєдино найцінніші експонати афінського Візантійського музей Лувру, Британського Музею, Візантійського музею Берліну, єльської Art Gallery, а також артефактів з приватних колекцій, священних предметів християнських громад і храмів Близького Сходу. Багато з експонатів виставки вперше представлені публіці. Серед них – Євангеліє Рабули (сирійський манускрипт VI століття), фреска із зображенням Пресвятої Богородиці (Музей Бейруту, XII століття), а також найдавніші християнські фрескові композиції з античного міста Дура-Европос (III століття, Сирія).
Саме на цих фресках зображено найдавніший лик Христа, серед тих, що дійшли до нас. Виставка поділена на чотири хронологічні частини: Античність, Середні віки, період Османського завоювання, сучасне християнське мистецтво Близького Сходу.
Відвідати виставку можна з 26 вересня по 14 січня.
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