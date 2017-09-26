У Німеччині судять проповідника, "лідера ІДІЛ", за вербування джихадистів

26 вересня 2017, 10:33 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Німеччині починається суд над відомим місцевим проповідником Абу Валаа, якого  де-факто вважають лідером терористичної групи "Ісламська держава" у ФРН.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на  AFP.

33-річний Валаа на прізвисько "безликий проповідник" був заарештуваний в листопаді минулого року через підозри, що він є "центральною фігурою" в процесі підбору бойовиків для ІДІЛ в Німеччині.

Валаа – якого німецька влада офіційно назвала як Ахмад Абдулазіз Абдулла А. - з'явиться перед судом в північно-німецькому місті Целле разом з чотирма співучасниками, яких звинувачують у підтримці ІДІЛ.

Його звинувачують у радикалізації молоді та створенні мережі джихадистів, пов'язаної з терактом на Різдвяному ринку в Берліні.

"П'ять осіб створили панрегіональну салафітсько-джихадистську мережу, в якій Валаа взяв на себе провідну роль представника так званої "Ісламської держави" в Німеччині. Метою мережі було відправити людей до ІДІЛ в Сирію чи Ірак", - заявили прокурори.

Очікується, що суд триватиме до початку 2018 року. Проповіднику загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо його визнають винним.

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теги до статті:ІДІЛ
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    • Реналь Религиус | 26 вересня 2017, 13:47

      Пустишка, повна не компетентність

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:13

      А денисенко з порошенком) та ти привий як ніколи! Краще б як БМО - служили Богу та людям.

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:10

      Пан Єленський вже не один раз показав свою предвзятість та некомпетентність в Релігійному житті України(лавнозвісні закони та заяви в бік УПЦ), а ще й подача матеріалу від такого маргінала як пані

    • Оленка | 26 вересня 2017, 00:56

      Враження таке, наче цьому автору робити вже немає чого. А те, що Церква від держави відділена - він знає? Та хоч би Піднебесною єпархією себе назвали - вам яке діло?

    • mischa | 25 вересня 2017, 18:40

      Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу.

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