Рок-гурт католицьких черниць збирає стадіони прихильників та мільйони переглядів на YouTube

25 вересня 2017, 10:45 | Світові | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Одинадцять черниць з перуанського монастиря об'єдналися в рок-гурт, стали популярними і тепер подорожують світом. Про це повідомляє "УНІАН-релігії" з посиланням на "Religion News Service".

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Зараз рок-гурт католицьких черниць Siervas з Ліми, столиці Перу, збирає стадіони прихильників. Назва групи перекладається як «Служниці», а самі черниці перебувають в ордені «Служниці Плану Бога» (Siervas del Plan de Dios).

Цей орден був заснований 15 серпня 1998 року з схвалення кардинала Аугусто Варгаса Альсамора, архиєпископа Ліми і предстоятеля Перу. Орден є частиною групи «Сім'я Содалит» (Sodalit Family), яку схвалив Папа Римський Іоанн Павло II. Групу Siervas створили три роки тому.

Черниці й раніше грали, але тоді це було хобі, способом відпочити після днів молитов, проведених разом з ув'язненими жінками і бідними в нетрях Перу.

Талановиті черниці з Перу за кілька років стали буквально зірками сцени. Їх пісні про кохання і віру під електрогітару здобули більше мільйона переглядів на YouTube, вони записали два диска і претендують на латинську премію Grammy.

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теги до статті:Релігія і культура
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    Останні коментарі

    • mischa | 25 вересня 2017, 18:40

      Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу.

    • Андрей Плетенецкий | 25 вересня 2017, 17:13

      интересно же было туда уехать украинским священникам, может никогда не бывшим нигде))) А вы разжигайте: один уже от Бога получил по заслугам

    • enzian | 25 вересня 2017, 13:28

      Краще б він тих священнослужителів до Московії відвозив.

    • enzian | 25 вересня 2017, 13:26

      Многая літа!

    • enzian | 25 вересня 2017, 13:24

      Та там, мабуть, на своєму місці ще й партбілєт.

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