Рок-гурт католицьких черниць збирає стадіони прихильників та мільйони переглядів на YouTube

Одинадцять черниць з перуанського монастиря об'єдналися в рок-гурт, стали популярними і тепер подорожують світом. Про це повідомляє "УНІАН-релігії" з посиланням на "Religion News Service".

Зараз рок-гурт католицьких черниць Siervas з Ліми, столиці Перу, збирає стадіони прихильників. Назва групи перекладається як «Служниці», а самі черниці перебувають в ордені «Служниці Плану Бога» (Siervas del Plan de Dios).

Цей орден був заснований 15 серпня 1998 року з схвалення кардинала Аугусто Варгаса Альсамора, архиєпископа Ліми і предстоятеля Перу. Орден є частиною групи «Сім'я Содалит» (Sodalit Family), яку схвалив Папа Римський Іоанн Павло II. Групу Siervas створили три роки тому.

Черниці й раніше грали, але тоді це було хобі, способом відпочити після днів молитов, проведених разом з ув'язненими жінками і бідними в нетрях Перу.

Талановиті черниці з Перу за кілька років стали буквально зірками сцени. Їх пісні про кохання і віру під електрогітару здобули більше мільйона переглядів на YouTube, вони записали два диска і претендують на латинську премію Grammy.