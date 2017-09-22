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Рок-гурт католицьких черниць збирає стадіони прихильників та мільйони переглядів на YouTube
25 вересня 2017, 10:45 | Світові | | 0 | | Код для блогу | |
Одинадцять черниць з перуанського монастиря об'єдналися в рок-гурт, стали популярними і тепер подорожують світом. Про це повідомляє "УНІАН-релігії" з посиланням на "Religion News Service".
Зараз рок-гурт католицьких черниць Siervas з Ліми, столиці Перу, збирає стадіони прихильників. Назва групи перекладається як «Служниці», а самі черниці перебувають в ордені «Служниці Плану Бога» (Siervas del Plan de Dios).
Цей орден був заснований 15 серпня 1998 року з схвалення кардинала Аугусто Варгаса Альсамора, архиєпископа Ліми і предстоятеля Перу. Орден є частиною групи «Сім'я Содалит» (Sodalit Family), яку схвалив Папа Римський Іоанн Павло II. Групу Siervas створили три роки тому.
Черниці й раніше грали, але тоді це було хобі, способом відпочити після днів молитов, проведених разом з ув'язненими жінками і бідними в нетрях Перу.
Талановиті черниці з Перу за кілька років стали буквально зірками сцени. Їх пісні про кохання і віру під електрогітару здобули більше мільйона переглядів на YouTube, вони записали два диска і претендують на латинську премію Grammy.
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Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу. |
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интересно же было туда уехать украинским священникам, может никогда не бывшим нигде))) А вы разжигайте: один уже от Бога получил по заслугам |
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