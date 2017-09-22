Землетрус у Мексиці: «Caritas» допомагає потерпілим

Італійський відділ організації «Caritas» опублікував прес-реліз з приводу нового сильного землетрусу, що сколихнув Мексику 19 вересня 2017 р., саме в річницю страшного землетрусу 1985 року. Члени організації пригадали слова співчуття Папи Франциска, який під час загальної аудієнції на площі Св. Петра зазначив: «У ці хвилини болю, хочу висловити близькість і молитви за весь дорогий народ Мексики». Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Від землетрусу постраждали густонаселені південно-центральні регіони країни, зокрема, міста Морелос, Пуебла, Тлакскала, Ґерреро, Оаксака та столиця Мехіко. За попередніми даними, трагедія забрала життя майже 300 людей, тисячі людей поранено, багато залишилися без домівок. У Мехіко, в наслідок обвалу приміщення школи, загинуло понад 20 дітей та вчителі.

Члени італійської «Caritas», що допомагає Церкві у Мексиці з часу руйнівного землетрусу 1985 року, зазначили в комюніке, що вони вже готують відповідні заходи й конкретні відповіді на найнагальніші потреби, що входять до загального плану надзвичайних заходів.

У заяві зазначається також, що Конференція єпископів Мексики закликає всіх до молитви й солідарності з постраждалими і висловлює свою вдячність тисячам волонтерів, які «тримаючись за руки, утворили ланцюг життя».