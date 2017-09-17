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ЄСПЛ прийняв скаргу «Свідків Єгови» на заборону діяльності в Росії
19 вересня 2017, 12:10 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скарги «Свідків Єгови» і ще кількох релігійних організацій, які російська влада в різний час визнала екстремістськими або терористичними. Про це повідомляє Радіо свобода.
У прес-релізах, опублікованих на сайті суду, значаться, крім «Свідків Єгови», також «Таблігі Джамаат», «Аум Сінрікьо», «Фалунь Дафа», «Нурсі», «Аль-Сунна». Російській владі направлять запити з метою визначити, чи є рішення про заборону діяльності цих організацій правомірними.
Минулого тижня релігійна організація «Свідки Єгови», яку в квітні у Росії визнали екстремістською, оскаржила це рішення в президії Верховного суду країни. Заборона російської влади торкнулася майже 400 регіональних офісів організації і приблизно 170 тисяч послідовників цього релігійного руху.
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Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних. |
- 19 вересня 2017, 09:22
Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо! |
- 19 вересня 2017, 08:59
Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді". |
- 19 вересня 2017, 08:40
Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr. |
- 19 вересня 2017, 08:36
РІСУ допомогла читачам. Нажаль, вчасно не зміг відреагувати. Молитва подіяла! Щиро вдячний редакції за об'єктивність. Ваш шанувальник. Богдан Павликевич. |
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