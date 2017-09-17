ЄСПЛ прийняв скаргу «Свідків Єгови» на заборону діяльності в Росії

19 вересня 2017, 12:10 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скарги «Свідків Єгови» і ще кількох релігійних організацій, які російська влада в різний час визнала екстремістськими або терористичними. Про це повідомляє Радіо свобода.

У прес-релізах, опублікованих на сайті суду, значаться, крім «Свідків Єгови», також «Таблігі Джамаат», «Аум Сінрікьо», «Фалунь Дафа», «Нурсі», «Аль-Сунна». Російській владі направлять запити з метою визначити, чи є рішення про заборону діяльності цих організацій правомірними.

Минулого тижня релігійна організація «Свідки Єгови», яку в квітні у Росії визнали екстремістською, оскаржила це рішення в президії Верховного суду країни. Заборона російської влади торкнулася майже 400 регіональних офісів організації і приблизно 170 тисяч послідовників цього релігійного руху.

 

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теги до статті:Росія,Свідки Єгови,Свобода віросповідання,Судочинство
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    Останні коментарі

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:36

      РІСУ допомогла читачам. Нажаль, вчасно не зміг відреагувати. Молитва подіяла! Щиро вдячний редакції за об'єктивність. Ваш шанувальник. Богдан Павликевич.

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