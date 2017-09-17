ЄСПЛ прийняв скаргу «Свідків Єгови» на заборону діяльності в Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скарги «Свідків Єгови» і ще кількох релігійних організацій, які російська влада в різний час визнала екстремістськими або терористичними. Про це повідомляє Радіо свобода.

У прес-релізах, опублікованих на сайті суду, значаться, крім «Свідків Єгови», також «Таблігі Джамаат», «Аум Сінрікьо», «Фалунь Дафа», «Нурсі», «Аль-Сунна». Російській владі направлять запити з метою визначити, чи є рішення про заборону діяльності цих організацій правомірними.

Минулого тижня релігійна організація «Свідки Єгови», яку в квітні у Росії визнали екстремістською, оскаржила це рішення в президії Верховного суду країни. Заборона російської влади торкнулася майже 400 регіональних офісів організації і приблизно 170 тисяч послідовників цього релігійного руху.