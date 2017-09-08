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Папа дав колумбійцям настанову
11 вересня 2017, 13:27 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
«Це були насичені та прекрасні дні, під час яких я мав змогу зустріти чимало людей та пізнати різні дійсності, що зворушили моє серце. Ви дали мені багато добра!» – сказав Папа Франциск наприкінці Святої Меси, яку в неділю, 10 вересня 2017 р., він очолив в місті Картахені-де-Індіас на півночі Колумбії. Про це інформує Радіо Ватикану.
Оскільки це була остання подія ХХ Апостольської подорожі, Святіший Отець, промовляючи до півмільйона вірних, зібраних у портовій зоні, та всіх, які єдналися за допомогою засобів комунікації, використав цю нагоду, щоб попрощатися. Він подякував Президентові за запрошенням та всім представникам влади, а також всім, хто своїми зусиллями уможливив та посприяв проведенню цього візиту.
«Дорогі брати й сестри, хочу залишити вам останнє слово: не переставаймо “робити перший крок”, але й надалі кожного дня прямуймо назустріч одні одним, шукаючи гармонію та братерство. Ми не можемо зупинятися», – сказав Папа.
З картахеньського порту Святіший Отець відбув до аеропорту, де відбулася коротка церемонія прощання за участю Глави Держави, який разом з дружиною провів гостя до трапу. Приблизно о 3:26 київського часу «Дрімлайнер» Boeing 787 колумбійської авіакомпанії «Avianca» вилетів у напрямку римського міжнародного аеропорту Чіампіно.
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