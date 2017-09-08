У Великобританії невідомий з ножем напав на парафіян церкви

Невідомий чоловік напав з ножем на прихожан церкви в британському місті Бірмінгемі. В результаті атаки постраждали три людини, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням The Telegraph.

Як повідомили виданню очевидці, в момент нападу в церкві на службі перебувало близько 150 людей. Нападник "кухонним ножем" поранив одну людину, ще двоє отримали поранення рук при спробі затримати нападника до прибуття поліції. Наразі чоловік заарештований за підозрою в спробі здійснення навмисного вбивства.

"Попередні відомості вказують на те, що злочинець і один з постраждалих знали один одного і що це була цілеспрямована атака", - повідомив виданню представник поліції.

Нині один постраждалий госпіталізований, його стан стабільний.