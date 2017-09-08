У Великобританії невідомий з ножем напав на парафіян церкви

11 вересня 2017, 09:50 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Невідомий чоловік напав з ножем на прихожан церкви в британському місті Бірмінгемі. В результаті атаки постраждали три людини, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням The Telegraph.

Як повідомили виданню очевидці, в момент нападу в церкві на службі перебувало близько 150 людей. Нападник "кухонним ножем" поранив одну людину, ще двоє отримали поранення рук при спробі затримати нападника до прибуття поліції. Наразі чоловік заарештований за підозрою в спробі здійснення навмисного вбивства.

"Попередні відомості вказують на те, що злочинець і один з постраждалих знали один одного і що це була цілеспрямована атака", - повідомив виданню представник поліції.

Нині один постраждалий госпіталізований, його стан стабільний.

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теги до статті:Великобританія
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