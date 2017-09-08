Папа Франциск співчуває народам Латинської Америки, що страждають від стихій

У третій день свого Апостольського візиту до Колумбії, наприкінці Святої Меси у Вільявісенсіо, Папа Франциск скерував свою думку також до постраждалих від землетрусу в Мексиці та урагану Ірма в Карибському регіоні.

Святіший Отець висловив свою «духовну близькість усім, хто страждає від наслідків землетрусу, який сколихнув Мексику, спричинившись до жертв та величезної матеріальної шкоди».

«Запевняю свої молитви за тих, які втратили життя та за їхні родини», – сказав Папа. Офіційні джерела повідомляють про 61 загиблих. Землетрус силою 8,2 бали за шкалою Ріхтера є найсильнішим за останні сто років.

Далі Святіший Отець скерував свою думку до численних постраждалих від урагану Ірма, який пройшовши через Карибські острови, прямує до Флориди на Атлантичному побережжі США. «Зблизька слідкую за поступом урагану Ірма, – сказав він, – який залишає за собою численні жертви та величезні матеріальні збитки, як також – тисячі скитальців».

«Ношу їх у своєму серці та молюся за них», – сказав Наступник святого Петра та заохотив увесь чотиристатисячний молитовний збір приєднатися до цих молитовних намірень. Про це повідомляє Радіо Ватикану.