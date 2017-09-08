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Папа в Колумбії: Мирне співжиття керується не законом сили, але силою закону
9 вересня 2017, 17:26 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Я приїхав сюди, аби сказати, що ви не самотні, що чимало людей прагнуть підтримати вас у цьому вирішальному кроці до миру й примирення. Цими словами Папа Франциск підсумував свою першу офіційну промову, виголошену на колумбійській землі. У четвер, 7 вересня 2017 р., вранці від прибув до президентського палацу, де зустрівся з представниками влади, дипломатичного корпусу й громадянського суспільства та здійснив візит ввічливості до Глави Держави.
За інформаціє Радіо Ватикану, після прибуття Глави Католицької Церкви відбулися протокольні заходи: віддано військові почесті, шану прапорам, прозвучали державні гімни Колумбії та Святого Престолу. Далі Президент провів гостя до місця проведення зустрічі з представниками влади та виголосив привітальну промову.
Промовляючи до присутніх, Святіший Отець зазначив, що він прагне «розділити з братами й сестрами колумбійцями дар віри, яка сильно вкорінена на цих землях, та надію, яка пульсує в серцях усіх». Адже «лише з вірою та надією» можливо подолати численні труднощі та «збудувати країну, що буде Батьківщиною та домом для всіх колумбійців».
Святіший Отець звернув увагу на девіз країни «Свобода і порядок». Він зазначив, що ці два слова вказують на те, що громадяни повинні бути пошановані у своїй свободі та захищені стабільним порядком. Мирне співжиття, за його словами, «керується не законом сили, але силою закону». Це означає, що потрібні «справедливі закони, спроможні гарантувати гармонію та допомогти подолати конфлікти». Такі закони зроджуються «не з прагматичної вимоги впорядкувати суспільство», але із «бажання розв’язати структурні причини бідності, що породжують виключення та насильство», бо саме несправедливість є «коренем суспільних лих».
«Будь ласка, прошу вас прислухатися до бідних, до тих, які страждають. Дивіться їм у вічі й дозвольте, аби їхні обличчя, переорані болем, і благаючі руки, в будь-який час промовляли до вас. Від них можна навчитися справжніх уроків життя, людяності й гідності. Бо ті, що стогнуть у кайданах, розуміють слова Того, Який умер на хресті, як проголошує ваш державний гімн», – сказав Папа, підсумовуючи:
З президентського палацу Святіший Отець відбув до розташованого півкілометра звідти катедрального собору, де помолився перед образом Пресвятої Богородиці з Чікінкіра. Відбулися зустрічі з колумбійським єпископатом, з проводом Ради Єпископатів Латинської Америки та Свята Меса в парку імені Сімòна Болìвара.
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