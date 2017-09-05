Священика засуджено до дев'яти років в'язниці за спробу вбити секретаря Патріарха

6 вересня 2017, 13:00 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Тбілісі (Грузія) суд визнав священика Георгія Мамаладзе винним в спробі вбивства ціанідом секретаря Католікоса Патріарха Ілії Другого і засудив його до дев'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Грузія online».

Суддя Бесик Бугіанішвілі виніс вирок священикові, якого звинувачують в підготовці вбивства.

«Суддя перекваліфікував обвинувачення Георгія Мамаладзе - підготовку вбивства з користі, і визнав винним у підготовці навмисного вбивства. У той же час зняв з нього обтяжуюча обставина. Бесик Бугіанішвілі замість користі назвав мотивом помста », - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протоєрей Мамаладзе був заарештований в тбіліському аеропорту 10 лютого. Відомо, що чоловік прямував до Берліна, в клініку, де лікувався патріарх Грузії Ілія Другий. Під час здійснення перевірки, в багажі Мамаладзе виявили ціанід, за допомогою якого він мав намір отруїти «високопоставленого представника патріархії». Йдеться про замах на секретаря-референта патріарха Шорена Тетруашвілі.

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теги до статті:Грузинська Православна Церква
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    • anatolius | 5 вересня 2017, 19:20

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    • Василий Петров | 5 вересня 2017, 14:39

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