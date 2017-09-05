- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Священика засуджено до дев'яти років в'язниці за спробу вбити секретаря Патріарха
6 вересня 2017, 13:00 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
У Тбілісі (Грузія) суд визнав священика Георгія Мамаладзе винним в спробі вбивства ціанідом секретаря Католікоса Патріарха Ілії Другого і засудив його до дев'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Грузія online».
Суддя Бесик Бугіанішвілі виніс вирок священикові, якого звинувачують в підготовці вбивства.
«Суддя перекваліфікував обвинувачення Георгія Мамаладзе - підготовку вбивства з користі, і визнав винним у підготовці навмисного вбивства. У той же час зняв з нього обтяжуюча обставина. Бесик Бугіанішвілі замість користі назвав мотивом помста », - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що протоєрей Мамаладзе був заарештований в тбіліському аеропорту 10 лютого. Відомо, що чоловік прямував до Берліна, в клініку, де лікувався патріарх Грузії Ілія Другий. Під час здійснення перевірки, в багажі Мамаладзе виявили ціанід, за допомогою якого він мав намір отруїти «високопоставленого представника патріархії». Йдеться про замах на секретаря-референта патріарха Шорена Тетруашвілі.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В УГКЦ закликають не спалювати суху траву та опале листя | 6 вересня 2017, 13:32 | Релігія і суспільство |
Священика засуджено до дев'яти років в'язниці за спробу вбити секретаря Патріарха | 6 вересня 2017, 13:00 | Світові |
Папа Франциск сьогодні відправляється з чотириденним візитом до Колумбії | 6 вересня 2017, 12:11 | Ватикан |
Протоєрея УПЦ, який побив священика УПЦ КП, відсторонили від служіння | 6 вересня 2017, 11:40 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
В УПЦ (МП) розвернули інформаційну кампанію проти автокефалії Української Церкви | 6 вересня 2017, 11:36 | Православний світ |
Останні коментарі
- 5 вересня 2017, 19:20
Ви, мабуть, не уважно читали і сам текст статті, і повідомлення сайту Ватикану на яке посилаєтесь. |
- 5 вересня 2017, 18:51
Невже в Україні є Закарпатська римо-католицька церква? Відірвана від Мукачівської дієцезії? |
- 5 вересня 2017, 14:41
От имени России выступают те, кто сто лет назад незаконно, путём лжи, обмана и массовых убийств начал управлять захваченной территорией страны. 100 лет уничтожения добра и справедливости. |
- 5 вересня 2017, 14:39
И чем больше звание т.н. душпастырей, начиная от самого малого, как пономарь и до епископа, митрополита, патриарха, тем большая дань возлагается к ногам их и тем громче свидетельство их о себе в том, |
- 5 вересня 2017, 14:18
Итак, всякий, приходящий в церковь с деньгами, равно как и всякий т.н. душпастырь эти деньги принимающий, эти оба тем самым уже свидетельствуют о себе, что отвергаются Царства Небесного!!!!! |
Популярні статті місяця
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
Коментарі