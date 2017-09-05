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У Римі вперше відбудеться півмарафон за мир і міжрелігійний діалог
6 вересня 2017, 10:57 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Мир, інтеграція, суспільне включення, солідарність – це чотири принципи «Першого Римського напівмарафону VIA PACIS (лат. Дорога миру)».
За повідомленням Радіо Ватикану, забіг розпочнеться у неділю, 17 вересня 2017 р., від площі Святого Петра. У ньому можуть взяти участь всі, хто бажає висловити своє рішуче “ні” насильству, расизму та будь-якій дискримінації. Його метою є підтримка миру й міжрелігійного діалогу.
Захід організовують міська адміністрація італійської столиці та Папська Рада з питань культури, у співпраці з Італійською федерацією легкої атлетики (FIDAL) та Наіціональним олімпійським та Паралімпійським комітетатами Італії. Вулицями італійської столиці бігтимуть жінки, чоловіки, сім’ї, люди похилого віку, молодь, діти, спортсмени та люди з обмеженими фізичними можливостями, а також біженці. Окрім реєстраційного номеру, футболки кожного учасника прикрашатимуть різні написи про мир.
Натхненням для назви та маршруту «Римського напівмарафону VIA PACIS» стало традиційне паломництво до семи церков, які вже протягом століть відвідують більшість паломників до Вічного Міста. Окрім цих відомих етапів, маршрут включатиме також місця, що підкреслюватимуть участь різних релігій та конфесій: синагога, мечеть, валденський та православний храми.
Напівмарафон становитиме 21.097 км для учасників змагання та 5 км – для учасників символічного забігу.
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