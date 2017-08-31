У Південній Кореї Церква стурбована ядерною політикою півострова

«Продовжувати діалог будь-якою ціною»: про це заявила Комісія з питань справедливості та миру при Конференції південнокорейських єпископів. Зустріч предстоятелів помісних Церков відбулася після чергового запуску північнокорейської ракети, повідомляє Радіо Ватикану.

Єпископи висловлюють глибоку стурбованість з приводу бажання південнокорейського уряду розгорнути систему протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Підтверджуючи позицію Вселенської Церкви, комісія «закликає переглянути розгортання цієї системи, яка може створити серйозні труднощі не лише у відносинах між двома Кореями, а й у міжнародних відносинах».

Прелати підтверджують свої недавні заяви від 15 липня та 15 серпня. В останній з них єпископи заявили, що «Корейська Церква рішуче засуджує жорстокі провокації з боку Північної Кореї і виступає проти дій, які посилюють напруженість на Корейському півострові й таким чином звертають з мирного шляху». Єпископи виступають проти продовження ракетних випробувань і засуджують бажання накопичувати озброєння в країні під приводом цих випробувань.

У своїй заяві Комісія з питань справедливості та миру нагадує також про ставлення Церкви до бідних і знедолених: саме людина стоїть у центрі служіння, наголошується в документі.

«Церква існує заради допомоги людям і працює заради порятунку всього людства, але вона завжди повинна шукати відповіді на запитання, хто в нашому суспільстві є найслабшим і, таким чином, кому з людей віддавати перевагу». Необхідно «зробити все можливе, щоб протягнути руку допомоги в дусі конкретної, практичної солідарності», - заявляють південнокорейські єпископи.