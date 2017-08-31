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Папи Франциск і Патріарх Варфоломій закликають сьогодні молитися за спасіння природи і світу
1 вересня 2017, 12:00 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
1 вересня 2017 р., у День молитви за збереження створіння, оприлюднено спільне послання Папи Франциска та Константинопольського Патріарха Варфоломія І. Першоєрархи закликають усіх людей доброї волі 1 вересня помолитися за довкілля, щоб змінити сам спосіб будування стосунків між людиною і природою. Не можна, наголошують Папа Франциск і Патріарх Варфоломій, сприймати Богом дану природу, як приватну власність.
«Ми перестали шанувати природу як спільний дар, натомість, сприймаємо її як приватну власність. Ми не будуємо взаємин з природою з метою її підтримати, а, радше, пануємо над нею, аби підтримувати власні структури.
Наслідки цього альтернативного бачення світу є трагічними й тривалими. Людське та природне середовище псуються разом, і цей занепад планети тяжить над найуразливішими людьми.
Вплив кліматичних змін відбивається, насамперед, на тих, які верстають убоге життя в кожному куточку земної кулі. Наш обов’язок відповідально використовувати блага землі включає визнання і пошану кожної людської особи та всіх живих створінь. Невідкладні покликання і виклик заопікуватися створінням є запрошенням для всього людства діяти на користь сталого та цілісного розвитку.
Тому, єднаючись в тій самій стурбованості про стан Божого створіння та визнаючи, що земля є спільним благом, гаряче запрошуємо всіх людей доброї волі присвятити 1 вересня час для молитви за довкілля. .. Метою нашої молитви є перемінити спосіб сприйняття світу з метою змінити спосіб будування стосунків з ним. Кінцевою метою, яку ставимо перед собою, є бути відважними в тому, щоб впроваджувати більше простоти та солідарності у свої стилі життя», - йдеться у посланні.
Першоєрархи закликають тих, хто має впливові позиції в соціальній, економічній, політичній та культурній сферах, щоб вони відповідально прислухалися до волання землі та з належною уважністю поставилися до потреб маргіналізованих, але, насамперед, що відповіли на благання численних людей та підтримали глобальну згоду з метою оздоровлення зраненого створіння.
«Ми переконані, що справжнє та тривале вирішення викликів екологічної кризи та кліматичних змін неможливе без узгодженої та колективної відповіді, без розділеної та здатної усвідомити сподіяне відповідальності, без надання пріоритету солідарності й служінню», – такими словами завершується спільне послання папи та Патріарха Константинопольського. Послання поширило Радіо Ватикану.
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