- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Бразилії по-звірячому вбито католицького священика
31 серпня 2017, 09:53 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Священика Педра Гомеша Бесерра (PedroGomesBezerra) знайшли мертвим в своєму будинку в місті Борборема (Borborema), у бразильському штаті Параібо, вранці 24 серпня.
Тіло священика, загорнуте у простирадло, було вкрите ранами - йому завдали ударів ножем, щонайменше, 29 раз, повідомляє "Седмиця" з посиланням на інформаційне агентство Fides.
Згідно з первинними даними, отриманими при розслідуванні, вбивця знав священика, оскільки ніяких свідоцтв крадіжки не виявили, і нічого з речей священика не пропало. Автомобіль священнослужителя знайшли у сільській місцевості, приблизно в 15 милях від місця злочину.
У заяві єпархії Гуарабіра (Guarabira) з приводу вбивства клірика повідомляється, що священик Педро Гомеш Бесерра здійснював своє пастирське служіння протягом приблизно двох років у церкві NossaSenhoradoCarmo в Борборема. З 1999 по 2007 роки він служив у Белене, де створив будинок престарілих « Добрий Пастир» й вів активну душпастирську й соціально-благодійну роботу.
30 серпня священнослужителю виповнилося б 50 років, і в грудні він мав відзначити 24-річчя свого служіння. Похорон пастиря 25 серпня був велилюдним.
Фото Благовест-инфо
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Волинська облрада виділить 200 тис. грн на українські кладовища в Польщі | 31 серпня 2017, 14:03 | Українці поза Україною |
У Криму суд залишив під вартою п’ятьох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» | 31 серпня 2017, 13:31 | Релігія і політика |
Силовики в Криму заблокували храм Київського Патріархату - архиєпископ Климент | 31 серпня 2017, 13:20 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
Знайдено унікальні давньоримські саркофаги | 31 серпня 2017, 12:01 | Історія, археологія |
Чотирьох пасторів «Посольства божого» оштрафували за шахрайство у Львові | 31 серпня 2017, 11:30 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Останні коментарі
- 30 серпня 2017, 15:34
Нехай почуваються як удома, але не забувають, що все ж таки в гостях. |
- 29 серпня 2017, 20:03
"Звідки дитина могла знати про своє майбутнє покликання?" Це - можливе. |
- 29 серпня 2017, 18:30
Якщо колись Ульянов, Джугашвілі чи фюрер прийняли хрещення в Церкві і потім, раз чи більше, відвідали храм - це означає що Церква мала зв'язки з РДСРП(б) чи з НСРПН? Якщо хлоп ранком побив жінку а |
- 29 серпня 2017, 16:20 |
- 29 серпня 2017, 16:12
Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина. |
Популярні статті місяця
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
Коментарі