У Бразилії по-звірячому вбито католицького священика

31 серпня 2017, 09:53 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священика Педра Гомеша Бесерра (PedroGomesBezerra) знайшли мертвим в своєму будинку в місті Борборема (Borborema), у бразильському штаті Параібо, вранці 24 серпня.

Тіло священика, загорнуте у простирадло, було вкрите ранами - йому завдали ударів ножем, щонайменше, 29 раз, повідомляє "Седмиця" з посиланням на інформаційне агентство Fides.

Згідно з первинними даними, отриманими при розслідуванні, вбивця знав священика, оскільки ніяких свідоцтв крадіжки не виявили, і нічого з речей священика не пропало. Автомобіль священнослужителя знайшли у сільській місцевості, приблизно в 15 милях від місця злочину.

У заяві єпархії Гуарабіра (Guarabira) з приводу вбивства клірика повідомляється, що священик Педро Гомеш Бесерра здійснював своє пастирське служіння протягом приблизно двох років у церкві NossaSenhoradoCarmo в Борборема. З 1999 по 2007 роки він служив у Белене, де створив будинок престарілих « Добрий Пастир»  й вів активну душпастирську й соціально-благодійну роботу.

30 серпня священнослужителю виповнилося б 50 років, і в грудні він мав відзначити 24-річчя свого служіння. Похорон пастиря 25 серпня був велилюдним.

Фото Благовест-инфо

Система Orphus
теги до статті:Бразилія,Кримінал
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • enzian | 30 серпня 2017, 15:34

      Нехай почуваються як удома, але не забувають, що все ж таки в гостях.

    • igorshevchuk | 29 серпня 2017, 20:03

      "Звідки дитина могла знати про своє майбутнє покликання?" Це - можливе.

    • анатолій дутчак | 29 серпня 2017, 18:30

      Якщо колись Ульянов, Джугашвілі чи фюрер прийняли хрещення в Церкві і потім, раз чи більше, відвідали храм - це означає що Церква мала зв'язки з РДСРП(б) чи з НСРПН? Якщо хлоп ранком побив жінку а

    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

      Бабло рулит.

    • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

      Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина.

    Популярні статті місяця