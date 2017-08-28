Синагогу перетворили в супермаркет для біженців

31 серпня 2017, 09:42 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ще два місяці тому на розі вулиць Месилат Йешарим і Бар Йохай в кварталі Шапіро в південному Тель-Авіві розташовувалась синагога Кетер Давид.

Південні квартали міста переживають великі демографічні зміни, й у них тепер живе велика кількість мігрантів. У світлі цих змін, символічним стало те, що будівля синагоги більше не служить первісній меті, заради якої вона було зведена. Назва синагоги на вході зафарбована, і тепер вона перетворилася на супермаркет для мігрантів, інформує УНІАН-релігії.

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теги до статті:Ізраїль,Юдейство
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    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

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