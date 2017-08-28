Саудівська Аравія прийме цьогоріч 2 мільйони паломників

29 серпня 2017, 14:21 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

До кінця цього року Саудівська Аравія готуэться прийняти близько 2 мільйонів паломників. Про це повідомляє Islam-today з посиланням на Центр міжнародних зв'язків міністерства культури та інформації королівства.

За даними відомства, на цей момент країна вже прийняла близько 1,5 мільйонів паломників, які прибули сюди для здійснення хаджу, який проходитиме з 30 серпня по 4 вересня. Нагадаємо, у цьому році особливу увагу приділено безпеці, яку забезпечуватимуть 17 тисяч співробітників правопорядку.

У долині Міна встановлені десятки тисяч наметів, обладнаних кондиціонерами. Велика частина хаджів розташується саме в них. Кожен паломник матиме бейдж певного кольору з номером, який не дозволить йому загубитися. Нагадаємо, у 2016 році здійснили хадж 1,86 мільйонів чоловік.

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теги до статті:Саудівська Аравія,Хадж
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

      Бабло рулит.

    • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

      Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина.

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:52

      А журналісти перепитали у священика причину. На то вони і професіонали, щоби виясняти суть проблеми, а не чекати на офіційні короткі описи. Зрештою, що вас переконувати, якщо СПЖ ваше джерело.

    • Pavel Kovalchuk | 29 серпня 2017, 15:44

      Щодо причини, оф. на сайті УПЦ КП про причину жодного слова не сказано, що ж виходить для ЗМІ одна версія, а для "патріарха" інша, чи може насправді все не так як розкручують в

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:40

      Я вже надивився брехні від СПЖ. І як вони перекручують інформацію також бачив. І вони самі не користуються офіційними даними поліції, а подають виключно як їм зручно, як потрібно замовникам. Особливо

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