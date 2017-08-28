Саудівська Аравія прийме цьогоріч 2 мільйони паломників

До кінця цього року Саудівська Аравія готуэться прийняти близько 2 мільйонів паломників. Про це повідомляє Islam-today з посиланням на Центр міжнародних зв'язків міністерства культури та інформації королівства.

За даними відомства, на цей момент країна вже прийняла близько 1,5 мільйонів паломників, які прибули сюди для здійснення хаджу, який проходитиме з 30 серпня по 4 вересня. Нагадаємо, у цьому році особливу увагу приділено безпеці, яку забезпечуватимуть 17 тисяч співробітників правопорядку.

У долині Міна встановлені десятки тисяч наметів, обладнаних кондиціонерами. Велика частина хаджів розташується саме в них. Кожен паломник матиме бейдж певного кольору з номером, який не дозволить йому загубитися. Нагадаємо, у 2016 році здійснили хадж 1,86 мільйонів чоловік.