Пожежа загрожує унікальному монастирю XIII століття

29 серпня 2017, 13:55 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Природна пожежа загрожує унікальному монастирю Трескавец в горах поблизу міста Прилеп у Македонії. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби.

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Гірський монастир XIII століття Трескавец, присвячений Успінню Пресвятої Богородиці, вважається одним з найкрасивіших пам'яток православного спадку в республіці і важливим духовним центром. Обитель знаходиться на висоті 1280 метрів над рівнем моря, пов'язана з православною візантійською культурою й сербською династією Неманич.

У ніч  неділі на понеділок, у престольне свято обителі, монастир опинився під загрозою через велику природну пожежу. "Поки йшла вечірня служба, пожежники, співробітники комунального господарства та добровольці боролися з полум'ям навколо монастиря... У даний час активні три пожежі – з західної сторони монастиря, де неприступний ландшафт, а також з боку сіл Гостиражни, Небрегово і села Сівець", - сказав начальник пожежної охорони міста Прилеп Станко Колеска.

Екстрені служби розглядають версію підпалу, місцеві жителі стверджують, що бачили паліїв. Градоначальник Прилепа зажадав від поліції знайти і покарати винних. Біля стін обителі постійно чергують два розрахунку з машинами. Займання поблизу монастиря тривають 15 днів.

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теги до статті:Македонія,пожежа
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

      Бабло рулит.

    • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

      Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина.

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:52

      А журналісти перепитали у священика причину. На то вони і професіонали, щоби виясняти суть проблеми, а не чекати на офіційні короткі описи. Зрештою, що вас переконувати, якщо СПЖ ваше джерело.

    • Pavel Kovalchuk | 29 серпня 2017, 15:44

      Щодо причини, оф. на сайті УПЦ КП про причину жодного слова не сказано, що ж виходить для ЗМІ одна версія, а для "патріарха" інша, чи може насправді все не так як розкручують в

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:40

      Я вже надивився брехні від СПЖ. І як вони перекручують інформацію також бачив. І вони самі не користуються офіційними даними поліції, а подають виключно як їм зручно, як потрібно замовникам. Особливо

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