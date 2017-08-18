Мусульмани у Німеччині інтегруються дедалі успішніше - дослідження

25 серпня 2017, 12:43 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Мусульмани, які мешкають у Німеччині, дедалі успішніше інтегруються у німецьке суспільство. Про це йдеться в опублікованих у четвер, 24 серпня, результатах дослідження Фонду Бертельсмана. Особливо успішною є інтеграція мусульман на ринку праці. За даними фонду, за показниками зайнятості ця група майже наздогнала немусульманске населення: 60 відсотків мусульман працюють в умовах повної зайнятості, 20 відсотків - часткової. При цьому мусульмани заробляють в середньому менше за інші групи населення.

73 відсотків дітей мусульман, які народилися в Німеччині, вважають рідною мовою німецьку. Водночас 36 відсотків дітей з мусульманських родин кидають школу ще до досягнення 17-річного віку. Експерти пов'язують це з особливостями німецької шкільної освіти, коли дітей вже після четвертого класу розподіляють до шкіл різних типів. У Франції, де діти навчаються разом значно довше, до досягнення 17-річного віку школи залишають всього 11 відсотків мусульманських дітей.

Повідомляється також, що 96 відсотків німецьких мусульман відчувають зв'язок з Німеччиною. А 84 відсотки проводять вільний час з вірянами інших релігій. Утім, у німецькому суспільстві досі поширені стереотипи щодо цієї групи. Приміром, майже кожен п'ятий німець не хотів б, щоб його сусідами були мусульмани.

За статистикою на кінець 2015 року, у Німеччині мешкали 4,7 мільйона мусульман. Це складає близько 5,7 відсотка населення ФРН. Про це інформує DW.

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теги до статті:Мусульмани і Німеччині
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