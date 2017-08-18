У Казахстані хочуть ввести штраф за образу почуттів атеїстів

25 серпня 2017, 11:56 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Закон про захист почуттів атеїстів можуть прийняти в Казахстані, відповідний проект розробило міністерство у справах релігій і громадянського суспільства. Про це повідомляє казахстанський телеканал "ABCtv", пише УНІАН.

"Перешкоджання законній релігійній діяльності, а так саме порушення цивільних прав фізичних осіб за мотивами ставлення до релігії, чи образою їх релігійних почуттів, атеїстичних переконань, або осквернення шанованих послідовниками тієї чи іншої релігії предметів, будівель і місць, допущення проявів релігійного радикалізму, якщо всі вищевикладені дії не містять ознак кримінально караного діяння, тягнуть штраф з фізичних осіб у розмірі 100 МРП (місячних розрахункових показників - ред.), з посадових осіб - у розмірі 200 МРП, з юридичних осіб - у розмірі 300 МРП", - наводить ЗМІ витяг із законопроекту.

Крім того, поправки до закону стосуються й дітей. Зокрема, пропонується заборонити залучати неповнолітніх до участі у богослужіннях та релігійних обрядах "без письмової згоди обох батьків або без супроводу одного з батьків. Вийнятки складають особи, які навчаються в духовних освітніх організаціях. Міністерство пропонує заборонити одяг й атрибути, що "демонструють приналежність людини до деструктивних ідеологічних течій". Те ж стосується і демонстрації такої одягу та атрибутики в рекламі.

 

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теги до статті:Атеїзм,Казахстан
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