- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Сьогодні - Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму
23 серпня 2017, 15:09 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Сьогодні відзначається Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. У цей день 1939 року відбулося підписання пакту Молотова-Ріббентропа.
Цим документом Гітлер та Сталін фактично поділили Європу на "сфери впливу" і тим самим розпочали Другу світову війну.
Європейський День пам’яті жертв сталінізму та нацизму запропонував запровадити 2008 року Європарламент; від 2009-го його вшановують усі інституції Євросоюзу.
Також вшанування цього дня підтримала Організація з безпеки і співпраці в Європі.
Крім того, цей день офіційно вшановує і низка окремих країн Європи, і членів ЄС, і не членів, а поза межами Європи – США, Канада і Грузія.
Резолюції Європейського парламенту і ОБСЄ з цього приводу викликали різку критику з боку Росії, в якій фактично знову відроджується культ Сталіна, через прирівнювання сталінського режиму до нацистського.
Росія донині намагається приховати правду про цей страшний день, називаючи "договір про ненапад" миролюбною домовленістю.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Вандали розбили старовинний склеп та намагались пограбувати церкву у Трускавці | 23 серпня 2017, 19:30 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
У День Державного Прапора у Львові молилися за колишніх і новітніх героїв України | 23 серпня 2017, 15:57 | Національно-релігійні питання |
Відомий рожевий православний собор у Чернівцях перефарбують | 23 серпня 2017, 15:17 | Релігія та культура | |
Сьогодні - Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму | 23 серпня 2017, 15:09 | Світові |
Росія використовує Церкву у війні проти України – Леонід Кравчук | 23 серпня 2017, 14:41 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 23 серпня 2017, 22:46
Алена, Ви з якої планети? Та керівництво УГКЦ, під тиском папської курії, мало не в засос цілюється з УПЦ |
- 23 серпня 2017, 16:04
Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых |
- 23 серпня 2017, 13:36
Папський посланець прибув до Маскви щоб урегулювати питання Путінських мільярдів у Ватиканському банку, Вони під загрозою замороження через американський 180-денний ультиматум. Україну він бачив в |
- 23 серпня 2017, 10:21 |
- 22 серпня 2017, 19:53
Навряд чи Ватикан цікавить вартість годинника патріарха Кирила. |
Популярні статті місяця
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 22 серпня 2017, 17:23
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
Коментарі