Сьогодні - Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму

23 серпня 2017, 15:09 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні відзначається Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. У цей день 1939 року відбулося підписання пакту Молотова-Ріббентропа.

Цим документом Гітлер та Сталін фактично поділили Європу на "сфери впливу" і тим самим розпочали Другу світову війну.

Європейський День пам’яті жертв сталінізму та нацизму запропонував запровадити 2008 року Європарламент; від 2009-го його вшановують усі інституції Євросоюзу.

Також вшанування цього дня підтримала Організація з безпеки і співпраці в Європі.

Крім того, цей день офіційно вшановує і низка окремих країн Європи, і членів ЄС, і не членів, а поза межами Європи – США, Канада і Грузія.

Резолюції Європейського парламенту і ОБСЄ з цього приводу викликали різку критику з боку Росії, в якій фактично знову відроджується культ Сталіна, через прирівнювання сталінського режиму до нацистського.

Росія донині намагається приховати правду про цей страшний день, називаючи "договір про ненапад" миролюбною домовленістю. 

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