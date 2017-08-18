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Велике чернече місто V століття виявлено в Єгипті
23 серпня 2017, 10:28 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Вчені виявили величезний чернечий комплекс біля міста Ель-Мінья, знахідка датується V століттям нашої ери. Як повідомляють "РИА Новости" з посиланням на "Ahram Online", археологи знайшли безліч похоронних камер, загальна площа яких становить 3500 квадратних метрів.
Крім того, вчені розкопали залишки чернечих будинків з глини.
"Цей факт говорить про те, що археологічний об'єкт поруч з (монашим) некрополем Аль-Нассара був комплексом ченців", - заявляє Гамаль Ель-Семествави, голова Управління старожитностей Єгипту.
Під час розкопок, які тривали вісім років, вчені виявили численні предмети побуту. Це, за їх словами, допоможе реконструювати повсякденне життя перших християнських монахів.
Вважається, що християнське монашество з'явилося в Єгипті приблизно на початку IV століття нашої ери. Церква визнає його родоначальником преподобного Антонія Великого.
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