Головний рабин Барселони закликав євреїв переїхати до Ізраїлю

21 серпня 2017, 10:54 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Головний рабин Барселони закликав євреїв переїхати до Ізраїлю, тому що «Європа охоплена» радикальним ісламом.

Меїр Бар-Хен заохочує своїх парафіян втекти з Іспанії, яку він назвав «центром ісламістського террору всієї Європи», – інформує Zik з посиланням на видання The Independent.

В інтерв’ю єврейському інформаційному агентству JTA пан Бар-Хен сказав: «Євреї тут не на постійно».

«Я кажу своїм парафіянам: не думайте, що ми тут назавжди. І закликаю їх купувати нерухомість в Ізраїлі. Це місце втрачене. Не повторюйте помилку алжирських євреїв, венесуельських євреїв. Краще виїхати раніше, ніж пізніше».

Він зазначив, що напади засвідчили наявність «радикальних екстремістів» в мусульманській громаді, – проблеми, яка він сказав, стосується Європи в цілому.

«Європа втрачена», – додав він.

Його коментарі суперечать словам Федерації єврейських громад Іспанії, яка заявила, що має «повну довіру до сил безпеки, які щоденно працюють, щоб запобігти творенню фанатиками та радикальними мусульманами кривди та хаосу в наших містах».

Поліція Каталонії шукає Юнеса Абуяакуба, 22-річного марокканця, підозрюваного у здійсненні теракту у Барселоні.

Розслідування також зосереджується на зниклому імамі, який, на думку поліції, міг померти під час масового вибуху будинку у Альканарі.

Поліція вважає, що імам Абдельбакі Ес Сатті радикалізував молодих людей в екстремістських цілях, та, можливо, випадково підірвав будинок в Альканарі вибуховими матеріалами, які збирав.

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теги до статті:Ізраїль,Юдейство
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