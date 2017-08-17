У Греції випустили серію марок з малюнками афонських монастирів українського художника XVIII століття

Грецька поштова служба випустила унікальну серію марок, на яких зображені афонські монастирі. Автором малюнків є Василь Григорович-Барський - український письменник, художник-мандрівник, який, свого часу, звершив паломництво на Святу Гору.

На марках зображені сім монастирів Святої Гори, а саме: Зограф, Есфігмен, Ксіропотам, Констамоніт, Філофей, Ксенофонт і Григоріат. Кожна з марок випущена тиражем у 30 тисяч примірників. Примітно, що пошта Греції видає унікальні серії афонських марок протягом 10 років.

Наприклад, в 2013 році, спільно зі Священним Кінотом Афона, була видана серія марок, присвячена 100-річчю приєднання чернечого півострова до Греції. Цього року, крім малюнків Григоровича-Барського планується видання марок з картинами Спіроса Папалукаса та Володимира Давидова.

*** Василь Григорович Григорович-Барський (1701-1747 рр ..) - український публіцист і письменник, який також робив замальовки до своїх праць. Він відомий і під псевдонімами: Василь Київський, Києво-Російський, Рос, Плака, Плака-Альбов, Бєляєв Плака-Альбов. Він народився в Києві, в купецькій сім'ї. Навчався в Києво-Могилянській Академії, а потім у львівській єзуїтській академії, яку не закінчив. Він багато подорожував, добре володів грецькою мовою і латиною. У 1725 році відвідав Афон. У Дамаску в 1734 році він прийняв чернецтво з ім'ям Василь. З 1736 по 1743 рік проживав на острові Патмос. У 1743 році йому запропонували стати священиком при посольській церкві. У 1744 році Василь знову відправився на Афон. Настоятель одного з афонських монастирів Ісая говорив, що Григорович-Барський описав християнський Схід "Краще усіх попередній істориків». Пізніше його звинувачували в грекофільстві. Щоб уникнути арешту, Василь повернувся на Батьківщину, до Києва в 1747 році, де і помер через місяць. Про це інформує УНІАН-релігії.