- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Греції випустили серію марок з малюнками афонських монастирів українського художника XVIII століття
17 серпня 2017, 10:51 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Грецька поштова служба випустила унікальну серію марок, на яких зображені афонські монастирі. Автором малюнків є Василь Григорович-Барський - український письменник, художник-мандрівник, який, свого часу, звершив паломництво на Святу Гору.
На марках зображені сім монастирів Святої Гори, а саме: Зограф, Есфігмен, Ксіропотам, Констамоніт, Філофей, Ксенофонт і Григоріат. Кожна з марок випущена тиражем у 30 тисяч примірників. Примітно, що пошта Греції видає унікальні серії афонських марок протягом 10 років.
Наприклад, в 2013 році, спільно зі Священним Кінотом Афона, була видана серія марок, присвячена 100-річчю приєднання чернечого півострова до Греції. Цього року, крім малюнків Григоровича-Барського планується видання марок з картинами Спіроса Папалукаса та Володимира Давидова.
*** Василь Григорович Григорович-Барський (1701-1747 рр ..) - український публіцист і письменник, який також робив замальовки до своїх праць. Він відомий і під псевдонімами: Василь Київський, Києво-Російський, Рос, Плака, Плака-Альбов, Бєляєв Плака-Альбов. Він народився в Києві, в купецькій сім'ї. Навчався в Києво-Могилянській Академії, а потім у львівській єзуїтській академії, яку не закінчив. Він багато подорожував, добре володів грецькою мовою і латиною. У 1725 році відвідав Афон. У Дамаску в 1734 році він прийняв чернецтво з ім'ям Василь. З 1736 по 1743 рік проживав на острові Патмос. У 1743 році йому запропонували стати священиком при посольській церкві. У 1744 році Василь знову відправився на Афон. Настоятель одного з афонських монастирів Ісая говорив, що Григорович-Барський описав християнський Схід "Краще усіх попередній істориків». Пізніше його звинувачували в грекофільстві. Щоб уникнути арешту, Василь повернувся на Батьківщину, до Києва в 1747 році, де і помер через місяць. Про це інформує УНІАН-релігії.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Франківську громада УПЦ КП заборгувала до бюджету понад 3 млн грн пайового внеску | 17 серпня 2017, 17:25 | Земельні і мaйнові проблеми |
Кримська правозахисна група вказує на участь Церкви у мілітаризації дітей | 17 серпня 2017, 14:42 | Релігія і політика |
Мін’юст утворив Душпастирську раду з релігійної опіки у пенітенціарній системі | 17 серпня 2017, 14:30 | Державно-конфесійні стосунки |
У Закарпатському Джублику готуються до відзначення 15-річчя об’явлення Богородиці | 17 серпня 2017, 12:52 | Релігійні церемонії та паломництво |
У Запоріжжі хуліган напав на римо-католицького єпископа | 17 серпня 2017, 12:01 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | |
Останні коментарі
- 17 серпня 2017, 22:46
Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте. |
- 17 серпня 2017, 22:42
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не |
- 17 серпня 2017, 22:20
Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили. |
- 17 серпня 2017, 16:33
Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение |
- 17 серпня 2017, 14:32
Цікаво, як збирались докази. У незадоволених лікуванням наркоманів? Певно, немає більше чим у державі займатись правоохоронним органам. |
Популярні статті місяця
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 16 серпня 2017, 16:48
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
Коментарі