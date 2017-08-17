Ізраїльські археологи знайшли підтвердження біблійного дива про перетворення води на вино

Ізраїльські археологи виявили неподалік від стародавнього міста Кана Галилейська майстерню з виготовлення великих ритуальних посудин, що згадуються в біблійній історії про перетворення води на вино. Про це повідомляє «Благовест-инфо» з посиланням на «The Jerusalem Post».

Згідно з Євангелієм від Іоанна, одне з перших своїх чудес Іісус Христос звершив на шлюбному бенкеті в Кані Галілейській. На весіллі закінчилося вино, тоді Христос сказав «взяти шість кам'яних посудин для води, що стояли за звичаєм очищення юдейського, які вміщають відер по дві чи по три міри» (39,5 л - ред.).

Довгий час вчені сумнівалися, що такі посудини використовувалися юдеями в I столітті нашої ери. Такі посудини, як з'ясували археологи, виготовлялися з вапняку, а не з металу, як інший посуд.

«Причина цього цікавого вибору матеріалу, мабуть, була релігійною, адже, згідно з давньоєврейським ритуалом, посудини, виготовлені з кераміки, легко стають нечистими і тому мають бути зруйновані», - пояснює керівник розкопок доктор Йонатан Адлер, доцент Арієльского університету (Ізраїль).

За його словами, вапняк не вважався ритуально нечистим матеріалом, тому його активно застосовували.

Вчені здивувалися, що майстерня знаходилася в Галілеї, адже раніше знайдені аналогічні об'єкти розташовувалися переважно в Єрусалимі.

«Наші розкопки підкреслили ключову роль дотримання ритуальної чистоти юдеями - не лише в Єрусалимі, а й у далекій Галілеї», - заявляє археолог.

Крім цього, вчені знайшли штучно висічену печеру, з якої видобували сировину для судин. Всередині неї були виявлені численні інструменти та верстати.