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Тіллерсон закликав низку країн припинити релігійні переслідування
16 серпня 2017, 11:01 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав Судан, Іран, Пакистан, Китай, Саудівську Аравію, Бахрейн та Туреччину припинити переслідування та дискримінацію людей за релігійною ознакою. Про це повідомляє FrontNews International.
«Ми будемо продовжувати працювати з нашими регіональними партнерами для захисту громад релігійних меншин від терористичних нападів та збереження їхньої культурної спадщини. Як наголошується в звіті за 2016 рік, багато урядів у всьому світі використовують дискримінаційні закони, щоб позбавити їх громадян свободи релігії або переконань», - заявив Тіллерсон під час прес-конференції.
За його словами, в Ірані людей продовжують страчувати за іншу віру, начебто вони ведуть «війну проти Бога», у Саудівській Аравії уряд не визнає немусульманську віру, у Туреччина обмежують права мусульманів-сунітів, тоді як в Бахрейні так ставляться до шиїтів. Подібні дискримінації за релігійні погляди відбуваються і в інших країнах.
Також Тіллерсон звинуватив ІДІЛ у геноцидах релігійних громад.
15 серпня Державний департамент США випустив щорічну доповідь щодо дотримання релігійних свобод у світі за 2016 рік.
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