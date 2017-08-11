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У РФ в 2016 році продовжували гнобити релігійні меншини,- доповідь Держдепу США
16 серпня 2017, 09:37 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
В Росії в минулому році продовжили притісняти представників релігійних меншин, стверджується в опублікованій у вівторок щорічній доповіді держдепартаменту США про релігійні свободи в світі.
"Органи державної влади продовжили затримувати і штрафувати членів релігійних меншин за підозрою в екстремізмі", - йдеться в документі.
У ньому підкреслюється, що штрафам і депортації також піддалися через свою релігійну діяльність деякі громадяни США, зокрема, волонтери з Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (Мормонська Церква).
"Влада затримала і оштрафувала кілька людей через "публічні промови, що закликають до нападу на віруючих", - наголошується в доповіді.
Крім того, в Держдепі підкреслюють, що в зв'язку з прийняттям "пакета Ярової", були висунуті звинувачення щодо ряду протестантських деномінацій, кришнаїтів і єпископа Української реформаторської православної Церкви.
У документі також стверджується, що згідно з думкою представників релігійних меншин та неурядових організацій (НУО), широке трактування місіонерської діяльності в "пакеті Ярової" дозволяє переслідувати за поширення релігійних матеріалів.
У доповіді йдеться, що при внесенні релігійних публікацій до списку заборонених, місцева влада посилалася на російські закони щодо протидії екстремізму. Також в ньому підкреслюється, що влада в РФ продовжила перешкоджати спробам організацій, що представляють релігійні меншини, купувати землю, відмовляли їм у дозволі на будівництво храмів, а також в деяких випадках анонсували можливість відчуження майна або руйнування храмів.
"Поліція проводила обшуки в приватних будинках і в храмах представників релігійних меншин, конфіскувала релігійні тексти, а також власність, блокувала їх інтернет-сайті", - йдеться в ньому.
Крім того, в доповіді повідомляється, що в минулому році ЗМІ і неурядові організації в Росії повідомляли про випадки фізичного насильства за мотивами релігійної ненависті. Такі напади відбувалися на представників "Свідків Єгови", п’ятидесятництва, мусульман і євреїв, стверджується в доповіді.
У доповіді також наголошується, що в 2016 році іудейське співтовариство менше заявляло про випадки переслідування через релігійну діяльність у порівнянні з попередніми роками.
В цілому, як відзначають укладачі документа, неурядові організації в РФ заявляли в 2016 році про зниження кількості випадків насильства на етнічному або релігійному ґрунті. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
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