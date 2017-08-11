Папа Франциск наказав припинити практику евтаназії в лікарнях чернечого інституту в Бельгії

Папа Франциск звернувся до бельгійського чернечого Згромадження, яке надає допомогу хворим та людям з неповносправністю, із наказом відкликати пропозицію доступу до практики евтаназії в психіатричних лікарнях, які воно провадить.

У травні «Брати Милосердної Любові», саме так називається це згромадження, засноване бельгійським священиком та затверджене 1899 року, оголосили про те, що дозволять лікарям здійснювати евтаназію в 15 своїх лікарнях у Бельгії.

Бельгія – це країна, в якій лікарям законодавчо дозволено допомагати вмирати людям, які страждають від проблем з психічним здоров’ям, якщо вони про це попросять, а одним із критеріїв визнано наявність стану «нестерпного страждання». Прийняття рішення вимагає думки принаймні трьох лікарів, одним з яких повинен бути психіатр.

Настоятель Згромадження Братів Милосердної Любові в Бельгії у згаданому повідомлені уточнив, що кожне прохання вивчатиметься «з максимальною розважливістю», натомість, рішення продиктоване необхідністю вшанувати «свободу лікарів здійснювати або ні евтаназію», оскільки вона є «гарантована законом». В той же час Генеральний дім чернечого інституту, що має осідок в Римі, оприлюднив декларацію, наголошуючи що дозвіл на евтаназію суперечить фундаментальним принципам Католицької Церкви.

Генеральний Настоятель заявив, що Згромадження зазнає серйозного тиску щодо впровадження евтаназії, але це, за його словами, «не означає, що ми повинні піддатися». Він визнав, що «секуляризація руйнує Згромадження у Бельгії». Священик закликав бельгійських єпископів зайняти чітку позицію в цій справі та поінформував про неї Апостольську Столицю, яка відкрила власне розслідування.

Як наслідок, від самого ж Папи Франциска Братам Милосердної Любові надійшов наказ припинити здійснення евтаназії у психіатричних лікарнях, які вони провадять. Розпорядження надіслане через Конгрегацію Інститутів богопосвяченого життя й Товариств апостольського життя, вказуючи на те, що відмова підпорядкуватися може потягнути за собою серйозні канонічні заходи, не виключаючи також і екскомуніки. Про це повідомляє Радіо Ватикану.