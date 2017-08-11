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У США мормони відлучили від церкви одного з її керівників
12 серпня 2017, 21:33 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Вперше за останні 30 років мормони відлучили від церкви одного з її керівників Джеймса Дж. Хамулу.
Як повідомляють "РИА Новости" з посиланням на "Religion News Service", представник "церкви Іісуса Христа святих останніх днів" Ерік Хокінс відмовився називати причину такого рішення, зауваживши лише, що мова йде "не про віровідступництво", а про "неточне викладання доктрин" і "публічне спростування думки церковних лідерів".
Хамула одружений, має шестеро дітей. Раніше він був адвокатом, а в 2008 році став членом групи під назвою "Генеральна влада сімдесяти", в яку входять близько 90 осіб.
У церковній єрархії вище лише президент, два його радника і ще два лідера.
Мормони з'явилася в США в XIX столітті. Вони вірять, що навесні 1820 року 14-річному хлопчикові явилися Джозефу Сміту "Бог Батько і Його Син Іісус Христос", від яких він дізнався, що Церкви, створеної Іісусом Христом на Землі більше немає. Сміт вирішив виправити становище і створив "Церкву Ісуса Христа святих останніх днів".
Столицею нової релігії стало засноване мормонами місто Солт-Лейк-Сіті. У якій би країні мормони не жили, вони завжди відстоюють інтереси США, оскільки свято вірять, що Христос після воскресіння відвідував Америку, і коли Він знову прийде на Землю, нова Свята земля буде на території нинішніх Сполучених Штатів. Сьогодні церква мормонів – одна з найбагатших у світі. Її представники беруть активну участь у політичному житті.
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