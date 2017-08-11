Влада КНДР відпустила канадського пастора, засудженого до довічного ув'язнення

12 серпня 2017, 21:22 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Верховний суд КНДР ухвалив рішення звільнити громадянина Канади Лім Хен Су, який раніше був засуджений "за ворожі дії проти Північної Кореї". Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на офіційне агентство республіки ЦТАК.

У своєму рішенні суд керувався гуманістичними міркуваннями, зазначається в повідомленні. Reuters уточнює, що канадський пастор відбував довічний термін. Вирок Лім Хен Су був винесений у грудні 2015 року.

Звинувачення канадцеві були пред'явлені у зв'язку з нанесенням шкоди репутації верховного керівництва країни й спробу використовувати релігію для руйнування північнокорейської системи. Під варту пастор був узятий у лютому того ж року.

 

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теги до статті:КНДР
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