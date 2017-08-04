У Ватикані порахували скільки християн на Близькому Сході

На батьківщині християнства, тобто, у Святій Землі та на Близькому Сході, сьогодні проживає 14 мільйонів 526 тисяч християн. Такі дані наводить рапорт доброчинної організації CNEWA (Католицька Асоціація для надання допомоги Близькому Сходові), яку 1926 року заснував Папа Пій ХІ. Сьогодні вона надає допомогу християнам на Близькому Сході, північній Африці, Індії та східній Європі.

Дані, які стосуються першої половини 2017 року, відзначають зменшення кількості християн приблизно на 214 тисяч, порівнюючи з аналогічними даними із 2010 року. Дослідження охоплює такі країни, як Кіпр, Єгипет, Ірак, Йорданію, Сирію, Туреччину, Ізраїль, території Палестинської Держави та Святе Місто Єрусалим, де проживають загалом 258 мільйонів мешканців.

Згаданий рапорт відслідковує переміщення близькосхідних християн у світлі подій у регіоні протягом останніх років, таких як війна у Сирії та бойові дії в Іраку з приходом так званої ісламської держави, які «розбили культури й країни, що становлять колиску християнства, змушуючи Христових вірних емігрувати закордон або жити в статусі біженців у сусідніх країнах», – йдеться в презентації рапорту.

Отож, Ірак належить до країн, де відзначено очевидне зменшення кількості християн, спричинене війнами та сутичками, які спустошили країну як з економічної, так і з політичної точок зору. Так, якщо в 90-х роках минулого століття в Іраку було понад мільйон християн, то 2006 року їх нараховувалося заледве 300 тисяч. Коли ж влітку долина Ніневії була захоплена так званою ісламською державою, 140 тисяч християн шукали притулку в таборах біженців у Курдистані та в сусідніх країнах, натомість приблизно 50 тисяч виїхали закордон.

У Сирії, знищеній громадянською війною, що триває від 2011 року, християнське населення зменшилося наполовину. Згідно з даними Cnewa, у 2010 році там проживали 2,2 мільйона християн, натомість станом на 2017 рік їх залишилося 1,2 мільйона. Однак, як зазначається у рапорті, «коріння Церкви в Сирії є глибоким та підтримуваним при житті місцевими спільнотами й парафіями. А тому не згасає надія на те, що з настанням з нетерпінням очікуваної стабільності християнське населення, яке рятувалося втечею, зможе повернутися».

У Єгипті проживає найбільша близькосхідна християнська громада, маючи, зокрема, понад 9 мільйонів вірних коптської традиції, що становлять 10 відсотків населення країни. Але й тут, як подає Cnewa, політичні та економічні пертурбації поєдналися з актами насильства проти християн. Зокрема, в останні роки там було спалено понад 70 церков. У рапорті зазначається, що порівнюючи із 1910 роком, співвідношення кількості християн до населення країни зменшилося на половину. Більшість коптів, що виїхали закордон, оселилися в Канаді та США.

Згідно з даними доброчинної організації, в Ізраїлі сьогодні нараховується приблизно 170 тисяч християн, значна більшість яких – араби. Це становить приблизно 2,5 відсотка від загальної кількості населення, в той час, як 1948 року, коли було засновано сучасну ізраїльську державу, їх було 20 відсотків. Деякі оглядачі, однак, говорять про 300 тисяч християн в країні.

Християнська присутність в Єрусалимі оцінюється в приблизно 16 тисяч вірних з поміж 870 тисяч мешканців. На Західному березі Йордану проживає приблизно 59 тисяч християн, в той час як 2010 року їх було 50 тисяч. Всього 1300 християн серед 2 мільйонів мешканців проживає в секторі Гази.

Приблизно 350 тисяч християн серед 2,2 мільйона населення нараховується в Йорданії, де більшість становлять мусульмани суніти. У зв’язку із ситуацією в Сирії та Іраку, до Хашимітського королівства прибуло приблизно 30 тисяч християн.

У Лівані, згідно з оцінками Cnewa, сьогодні проживають приблизно 2 мільйони християн, що становить 40% відсотків населення країни. Про це інформує Ватиканське Радіо