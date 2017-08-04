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Папа висловив співчуття у зв’язку із збройним нападом на католицький храм в Нігерії
8 серпня 2017, 09:06 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Папа Франциск висловив глибокі співчуття з приводу збройного нападу на католицький храм святого Филипа на південному сході Нігерї, скоєний 6 серпня під час Меси, внаслідок якого загинуло не менше 11 вірних, а десятки зазнали поранень.
У телеграмі на ім’я преосвященного Океке, архиєпископа Нневі, підписаній Державним Секретарем П’єтро Пароліном, Святіший Отець висловлює свої співчуття та близькість усім вірним, зокрема, родинам загиблих і всім постраждалим внаслідок цієї трагедії.
Причини злочину та походження вбивць ще невідомі. Про уце повідомляє Радіо Ватикану.
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