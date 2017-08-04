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Ватикан відреагував на загострення конфлікту у Венесуелі
7 серпня 2017, 16:48 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
«Святий Престол вкотре висловлює свою стурбованість з приводу радикалізації та поглиблення кризи у Боліварській Республіці Венесуелі, де зростає кількість загиблих, поранених та ув’язнених», – читаємо у заяві, яку в п’ятницю, 4 серпня 2017 р., поширив Державний Секретаріат Святого Престолу, зазначаючи:
«Святіший Отець безпосередньо та через Державний Секретаріат уважно слідкує за цією ситуацією та за її гуманітарними, соціальними, політичними, економічними, а також і духовними наслідками, та запевняє свою постійну молитву за країну й усіх венесуельців, заохочуючи вірних в усьому світі наполегливо молитися в цьому наміренні».
У заяві також вміщено звернення до всіх політичних діячів й, особливо, до влади, аби «було забезпечено повну пошану до прав людини та фундаментальних свобод, як також до діючої Конституції». У цьому контексті звучить заклик «припинити існуючі ініціативи, як от приготування нової Конституції, що замість того, аби сприяти примиренню та мирові, розпалюють атмосферу напруження та сутичок, обтяжуючи майбутнє».
Заохочується, натомість, шукати умови «для вирішення ситуації шляхом переговорів», зокрема, в дусі напрямних, запропонованих в листі Державного Секретаріату від 1 грудня 2016 року, «беручи до уваги великі страждання народу з огляду на труднощі, пов’язані із забезпеченням продовольством і ліками та задля браку безпеки».
Святий Престол звертається із наполегливим закликом до всього суспільства запобігати будь-яким формам насильства, заохочуючи, зокрема, органи правопорядку стриматися від надмірного й непропорційного застосування сили. Про це інформує Радіо Ватикану.
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