На півдні Нігерії невідомі розстріляли вірян у церкві, є жертви

7 серпня 2017, 08:15 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

На півдні Нігерії в місті Осубулу невідомі зі зброєю увірвалися до католицької церкви і відкрили вогонь, внаслідок чого загинули не менше 12 осіб, передає AFP з посиланням на місцевих медиків.

Повідомляється, що в результаті стрілянини в католицькій церкві загинули не менше 12 осіб.

За даними медиків, ще кільком потерпілим надається необхідна допомога.   Також AFP з посиланням на очевидців повідомляє, що до церкви увірвалися п'ятеро озброєних людей в масках і відкрили вогонь по вірянам. У той же час поліція стверджує, що напад здійснив терорист-одинак. Також повідомляється, що теракт могли здійснити бойовики "Боко Харам".

 

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теги до статті:Нігерія,Релігійна нетерпимість
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