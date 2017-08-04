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На півдні Нігерії невідомі розстріляли вірян у церкві, є жертви
7 серпня 2017, 08:15 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
На півдні Нігерії в місті Осубулу невідомі зі зброєю увірвалися до католицької церкви і відкрили вогонь, внаслідок чого загинули не менше 12 осіб, передає AFP з посиланням на місцевих медиків.
Повідомляється, що в результаті стрілянини в католицькій церкві загинули не менше 12 осіб.
За даними медиків, ще кільком потерпілим надається необхідна допомога. Також AFP з посиланням на очевидців повідомляє, що до церкви увірвалися п'ятеро озброєних людей в масках і відкрили вогонь по вірянам. У той же час поліція стверджує, що напад здійснив терорист-одинак. Також повідомляється, що теракт могли здійснити бойовики "Боко Харам".
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