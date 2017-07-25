В Австрії чоловіка засудили за образу євреїв та мусульман у Facebook

2 серпня 2017, 13:10 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Австрійський суд засудив до 12 місяців умовного ув'язнення 34-річного чоловіка, який образливо висловлювався на адресу євреїв та мусульман у соцмережі.

Чоловік стверджував, що масові вбивства євреїв в газових камерах під час Другої світової війни були «вигадкою» самих євреїв. Крім того, чоловік був засуджений за розпалювання релігійної ворожнечі через те, що назвав мусульман «паразитами».

Його визнали винним у порушенні антинацистських законів країни і засудили до умовного терміну на 12 місяців.Суд в місті Фельдкірх також призначив обвинуваченому штраф у розмірі 1440 євро ($ 1,690).

Як повідомляє Громадське з посиланням на Associated Press, обидві заяви чоловік опублікував у Facebook.

А 29 травня у швейцарському Цюріху суд виніс обвинувачення 45-річному користувачеві Facebook за образливі коментарі і лайк у соцмережі.

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теги до статті:Релігійна нетерпимість
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