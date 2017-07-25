У Росії відбулися православні стояння проти фільму «Матильда»

2 серпня 2017, 10:27 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У кількох містах Росії пройшли так звані стояння «За вірою! За народ і Царя!» проти фільму Олексія Учителя «Матильда».

Акції православних активістів, які організували рухи «Сорок Сороків» і «Царський хрест», відбулися у Москві, Єкатеринбурзі, Орлі і Петропавловську-Камчатському.

Організатори заявили, що стояння пройдуть у десятках міст Росії, Білорусі, Сербії, Австрії, Болгарії і Казахстану.

Депутат Держдуми Росії, екс-прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська запросила режисера Олексія Учителя взяти участь в акції у Москві. Самої Поклонской на акції не було, повідомляє телеканал «Дождь».

В Єкатеринбурзі акція пройшла попри відсутність узгодження з боку влади. Активісти провели її у форматі одиночних пікетів.

У фільмі Олексія Учителя, який має вийти у прокат у жовтні, розповідається про стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської.

Наталія Поклонская упродовж кількох місяців бореться за заборону фільму, намагаючись довести, що він ображає почуття вірян, інформує Радіо Свобода.

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теги до статті:Микола II
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