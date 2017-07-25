Десятки людей загинули під час нападу на шиїтську мечеть у Гераті

2 серпня 2017, 10:04 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Афганістані загинули щонайменше 29 людей, 63 поранені під час нападу смертника і ще одного озброєного чоловіка у шиїтській мечеті в місті Герат 1 серпня.

За повідомленням місцевої влади, смертник підірвав себе на вході до мечеті. Tolo-TV інформує, що у цей час інший нападник відкрив стрілянину всередині мечеті.

Лікарі повідомляють, що 20 людей загинули на місці, ще 9 померли у шпиталі.

Наразі відповідальності за напад ніхто не взяв.

Угруповання «Талібан», яке часто стоїть за нападами в Афганістані, оприлюднило заяву з запереченням причетності до цього нападу.

Напад у мечеті в Гераті стався наступного дня після атаки на посольство Іраку у Кабулі, яка забрала життя двох людей. Відповідальність за цей напад взяло угруповання «Ісламська держава».

Упродовж лише цього року під час нападів в Афганістані загинули понад 1 тисячу 700 цивільних. Про це повідомляє  Радіо Свобода.

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теги до статті:Афганістан,Релігійна нетерпимість
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