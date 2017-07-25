Рукопис Плачу пророка Єремії, якому понад 2 тис. років, представили у Ізраїлі

Святкування ювілею триватиме цілий рік, але розпочати його вирішили символічно – всеукраїнською прощею до Унівського монастиря, яка відбулася цієї суботи.

Літня школа «Постать Патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин» відбулася у Римі 8-16 липня 2017 року. Спільна мета – прагнення краще пізнати особу і спадщину Патріарха Йосифа та представити результати своїх пошуків у цьому напрямку

Бути щирим у стосунках, вірним покликанню, мудрим у прийнятті доленосних рішень і не боятися поразок — це лише короткий перелік духовних настанов, які прозвучали для молоді Української Церкви християн віри євангельської (УЦХВЄ) під час ХХ ювілейного фестивалю Малинфест-2017.

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Молодь хоче чути у церкві проповіді для життя, а не абстрактні поради і бути там, де її не осудять, ­ - молодь СЕР про Церкву

Молодь Європи представила своє бачення її ролі у Церкві, яке було сформульоване у відповіді на 3 запитання: Як молоді люди можуть наслідувати Христа? Що приваблює молодь в Ісусі та в Церкві? Що молодь хоче бачити у Церкві?