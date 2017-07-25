Рукопис Плачу пророка Єремії, якому понад 2 тис. років, представили у Ізраїлі

1 серпня 2017, 16:05 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Працівники Управління древностями Ізраїлю 31 липня продемонстували головному сефардському Рабину Ізраїля Іцхаку Йосефу та заміснику міністра фінансів Ізраїлю Іцхаку Коену найстаріший, відомий на даний момент рукопис біблійної книги Плачу пророка Єремії, повідомляє News.ru.

Демонстрація відбулася перед постом 9 ава (за юдейським календарем), коли юдеї сумують через зруйнування першого Храму вавилонянами та другого храму римлянами.

Рукопис знайдено серед кумранських рукописів. Його вік близько 2 тис. років. 

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теги до статті:Біблія,Ізраїль,Рукопис Плачу пророка Єремії
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