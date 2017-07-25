Папа Римський піддав жорсткій критиці торгівлю людьми

1 серпня 2017, 13:09 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Римський Франциск під час традиційної недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані назвав торгівлю людьми тяжким злочином, охарактеризувавши його як «сучасне рабство». Про це повідомляє RFI.

«Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей стають невинними жертвами трудової та сексуальної експлуатації та торгівлі органами, і, схоже, що ми вже настільки звикли до цього, що вважаємо це нормальним», — заявив понтифік.

Промова понтифіка була присвячена Міжнародному дню боротьби з торгівлею людьми, який був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2013 році. Дата вибрана не випадково: саме в цей день у 2010 році ООН був прийнятий Глобальний план дій по боротьбі з торгівлею людьми.

За оцінками Управління ООН, жертвами примусової праці у світі є близько 20 мільйонів чоловік, а торгівля людьми існує в 106 країнах. У світі, охопленому проблемою міграції, питання про захист переміщених осіб набуває особливої гостроти.

За словами Генерального директора Міжнародної організації з міграції Вільяма Лейсі Свінгу, «кризові ситуації стають лабораторіями для злочинних експериментів у сфері торгівлі людьми. В першу чергу нам всім необхідно зрозуміти, що умови для здійснення діяльності з торгівлі людьми не виникають відразу — вони вплетені в тканину суспільства, яке ми будуємо. Якщо тканина рветься — в справу вступають торговці людьми».

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теги до статті:Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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