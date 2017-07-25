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В Єрусалимі знову сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки
28 липня 2017, 12:12 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
В Єрусалимі сталися нові сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки у районі Храмової гори.
За даними палестинського відділення Червоного Хреста, постраждали 56 людей, інформує Радіо Свобода.
Коли поліцейські пройшли у центр натовпу вірян, у правоохоронців полетіло каміння, петарди, пластикові пляшки, у відповідь вони застосували шумові гранати.
Раніше 27 липня тисячі мусульман кинулися у мечеті Аль-Акса і Купол Скелі, як тільки їх лідери закликали припинити двотижневий бойкот святих місць – після демонтажу ізраїльською владою огорож і металодетекторів біля входу на Храмову гору.
З 16 липня мусульмани влаштовували багатотисячні молитви прямо у Старому місті на знак протесту проти обмеження ізраїльською владою входу на Храмову гору у відповідь на вбивство двох поліцейських.
21 липня молитви в Єрусалимі переросли у зіткнення з поліцією – загинули три палестинці, десятки людей були поранені. У той же день на Західному березі Йордану палестинець убив трьох поселенців.
Опинившись під інтенсивним тиском міжнародної спільноти, Ізраїль скасував надзвичайні заходи безпеки у районі Храмової гори, на якій розташовані святині і мусульман і юдеїв.
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