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В Абу-Дабі заарештували російського режисера через запуск дрона біля мечеті
25 липня 2017, 11:06 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Російський режисер Арік Манукян, відомий по роботі над фільмом «Перервана пісня», опинився під арештом в Абу-Дабі.
Він запустив обладнаний відеокамерою безпілотник поруч з мечеттю шейха Зайда, – повідомляє «Комерсант».
За відомостями видання, росіянин разом з братом прилетів в ОАЕ в кінці травня, щоб зняти весільне відео для знайомих. Частина зйомок повинна була проводитися на тлі мечеті шейха Зайда – єдиною в Абу-Дабі, куди пускають не тільки мусульман, але і всіх бажаючих.
Через кілька хвилин після початку зйомок дрон помітили охоронці, які зажадали негайно посадити квадрокоптер. Пізніше на місце прибули поліцейські, які, подивившись відео, забрали Манукяна і його брата в ділянку. Там у росіян відібрали паспорти і телефони, після чого вони майже два тижні провели в камері, причому їм кілька днів не давали зв’язатися з рідними або співробітниками російського консульства.
Після втручання посольства РФ Манукяна з братом перевели під домашній арешт. Росіянам загрожує штраф понад $ 50 тисяч і тюремне ув’язнення на декілька місяців. Як повідомив Манукян, його звинувачують в тому, що він знімав не тільки мечеть, але і розташований поруч аеропорт. Росіянин це категорично заперечує.
При цьому, як зазначає «Комерсант», в ОАЕ дуже суворо ставляться до запуску неліцензійних дронів, а зйомка за допомогою квадрокоптера дозволяється тільки за погодженням з місцевою владою.
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