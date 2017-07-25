Ізраїль впровадить біля Храмової гори «розумні перевірки»

25 липня 2017, 09:51 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ізраїль вирішив прибрати зі входів на єрусалимську Храмову гору металошукачі, які спровокували масові протести.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на канцелярію прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, передає «Укрінформ».

«Військово-політичний кабінет ухвалив рекомендацію всіх силових структур впровадити заходи безпеки, які базуються на передових технологіях, «розумні перевірки», а також інші засоби замість металодетекторів з тим, щоб забезпечити безпеку відвідувачів, які моляться в Старому місті і на Храмовій горі», – йдеться у повідомленні за підсумками чергового засідання форуму ключових ізраїльських міністрів.

Рамки металошукачів, за даними видання, замінять на відеокамери, які вже змонтовані біля третьої за значимістю святині ісламу, де на руїнах стародавніх єврейських храмів стоять мечеті Аль-Акса і Куббат ас-Сахра.

За даними місцевих ЗМІ, камери мають здатність розпізнавати особу, «виявляти підозрілу поведінку, зокрема спроби пронести зброю і вибухівку».

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теги до статті:Ізраїль,Храмова гора в Єрусалимі
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