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В Єрусалимі християнські Церкви виступили проти зміни Статус-кво Храмової гори
24 липня 2017, 07:36 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Глави та представники всіх Церков та християнських громад Єрусалима висловили стурбованість у зв'язку з новим витком насильства навколо Храмової гори.
У заяві, підписаній представниками 13-ти громад, засуджуються будь-які прояви насильства та виражаються побоювання щодо «будь-яких змін Статус-кво», який являє собою зібрання правил користування святими місцями у всьому Старому місті Єрусалима і, зокрема, гарантує доступ до святинь віруючих різних релігій, повідомляє "Благовіст-Інфо".
"Будь-яке посягання на непорушність Статус-кво може призвести до серйозних та непередбачуваних наслідків, які вкрай небажані в нинішній атмосфері релігійної напруженості", - йдеться в заяві християнських лідерів.
Глави та представники Церков також висловили особливу подяку Хашимитському королівства Йорданія, яке, відповідно до Статус-кво, здійснює функції зберігача мечеті Аль-Акса й усіх святинь Єрусалима та Святої землі. Заяву підписали: православний Патріарх Єрусалимський Феофіл III, апостольський адміністратор Латинського патріархату Єрусалима архієпископ П’єрбаттіста Піццабалла, францисканський кустод Святої землі священик Францеско Паттон й інші християнські лідери.
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