Вчені наблизилися до розгадки таємниці біблійного Ковчегу

24 липня 2017, 07:40 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Археологи знайшли на місці біблійного поселення Шіло на західному березі річки Йордан кілька артефактів, які допоможуть їм у пошуках знаменитої скинії, в якій зберігався Ковчег Заповіту. Як повідомляють "РИА Новости" з посиланням на "The Israel Times", вчені розкопали дві з чотирьох ділянок, на яких може перебувати знаменитий ковчег.

Згідно з Біблією, скрижалі з десятьма заповідями були передані Богом Мойсею на горі Синай. Протягом 349 років святиня зберігалася в Шіло. Під час розкопок археологи виявили керамічні предмети, які могли використовуватися в скинії - спеціальному наметі, де зберігався Ковчег. Радіовуглецевий аналіз показав, що вік артефактів становить приблизно 3200 років. "Є люди, які розглядають Біблію, як ненадійне джерело. Ми ж вважаємо інакше. Ми сприймаємо Біблію як серйозний історичний документ", - пояснює голова археологічної експедиції Худобу Стріплінг.

Виявлені знахідки, за його словами, "вже дали надію" фахівцям, які шукають святині. При цьому, говорити про точне місцезнаходження ковчега, як зазначив учений, ще дуже рано. Сам Стріплінг заявив про намір десятиліттями проводити розкопки на цьому місці. У числі можливих місць розташування скинії вчені називають ділянку, виявлений у 2006 році археологом Євгеном Архановичем. Тоді була розкопана невелика церква, побудована на дуже давньому фундаменті.

Система Orphus
теги до статті:Археологія,Ноїв ковчег
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Fr. Valerii | 24 липня 2017, 10:04

    Якщо Оленка ще раз "піде до вікіпедії", то напевне знайде купу інформації, що під час ІІ Світової війни на боці Гітлера у складі "Русской Освободительной Армии" та інших арміях

  • Andriy Burdyk | 23 липня 2017, 17:07

    А де Ви там бачите "військову боротьбу за владу між громадянами одного суспільства чи країни"? Прийшли окупанти, знайшлося купа зрадників, руками яких окупанти воюють. Чи Ви свято вірите у

  • Andriy Burdyk | 23 липня 2017, 13:10

    А хто підкаже, митрополиту Онуфрію було надіслано офіційне запрошення на святкування як предстоятелю Церкви чи він поїхав як архієрей московського патріархату?

  • Andriy Burdyk | 23 липня 2017, 12:58

    «За доблесну працю» на чию користь?

  • Andriy Burdyk | 23 липня 2017, 12:23

    Українського патріархату??? А де Ваш український патріарх?

Популярні статті місяця