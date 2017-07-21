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Вчені наблизилися до розгадки таємниці біблійного Ковчегу
24 липня 2017, 07:40 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Археологи знайшли на місці біблійного поселення Шіло на західному березі річки Йордан кілька артефактів, які допоможуть їм у пошуках знаменитої скинії, в якій зберігався Ковчег Заповіту. Як повідомляють "РИА Новости" з посиланням на "The Israel Times", вчені розкопали дві з чотирьох ділянок, на яких може перебувати знаменитий ковчег.
Згідно з Біблією, скрижалі з десятьма заповідями були передані Богом Мойсею на горі Синай. Протягом 349 років святиня зберігалася в Шіло. Під час розкопок археологи виявили керамічні предмети, які могли використовуватися в скинії - спеціальному наметі, де зберігався Ковчег. Радіовуглецевий аналіз показав, що вік артефактів становить приблизно 3200 років. "Є люди, які розглядають Біблію, як ненадійне джерело. Ми ж вважаємо інакше. Ми сприймаємо Біблію як серйозний історичний документ", - пояснює голова археологічної експедиції Худобу Стріплінг.
Виявлені знахідки, за його словами, "вже дали надію" фахівцям, які шукають святині. При цьому, говорити про точне місцезнаходження ковчега, як зазначив учений, ще дуже рано. Сам Стріплінг заявив про намір десятиліттями проводити розкопки на цьому місці. У числі можливих місць розташування скинії вчені називають ділянку, виявлений у 2006 році археологом Євгеном Архановичем. Тоді була розкопана невелика церква, побудована на дуже давньому фундаменті.
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