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Палестина заморозила всі офіційні контакти з Ізраїлем
22 липня 2017, 19:13 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Приводом стала установка металошукачів на священній для мусульман Храмовій горі, яка призвела до спалаху насильства.
Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях. Приводом стала установка металошукачів на священній для мусульман Храмовій горі, яка призвела до спалаху насильства, передає російська служба BBC.
"У своєму телевізійному виступі Аббас сказав, що офіційні контакти з Ізраїлем будуть припинені до тих пір, поки не будуть видалені рамки-металошукачі поруч з входом в мечеть Аль-Акса на Храмовій горі в Старому місті Єрусалиму", - зазначають у виданні.
Ізраїль пояснив їх установку міркуваннями безпеки після того, як тиждень тому біля Храмової гори були вбиті двоє ізраїльських поліцейських.
Також ізраїльська влада заборонили чоловікам у віці до 50 років в'їжджати в Старе місто Єрусалиму.
Аббас у своєму виступі звинуватив Ізраїль у спробі взяти під контроль місце, священне як для мусульман, так і для юдеїв.
Нагадаємо, в Єрусалимі, в кварталі Тур, внаслідок зіткнень між палестинцями і поліцією Ізраїлю загинули 3 людєй.
В цілому 21 липня в ході зіткнень в Єрусалимі і на Західному березі річки Йордан постраждали 193 палестинця, 41 з яких був поранений в Єрусалимі.
23 грудня 2016 року Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій засудив нинішню політику Ізраїлю щодо розвитку поселень на Західному березі річки Йордан і в східній частині Єрусалиму. У відповідь Ізраїль вирішив скоротити фінансові внески в ООН. Про це інформує Телканал 112.
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