Ізраїльська поліція обмежила доступ мусульман-чоловіків на Храмову гору в Єрусалимі

22 липня 2017, 18:43 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ізраїльська поліція заявила, що чоловіки-мусульмани віком до 50 років не будуть допускатися до мечеті Аль-Акса на Храмовій горі у Єрусалимі.

Заяву було зроблено за декілька годин до очікуваних масових акцій протесту, повідомляє УН з посиланням на Aljazeera.

«Вхід до Старого міста та Храмової гори буде обмежений для чоловіків віком до 50 років. Жінкам будь-якого віку вхід буде дозволений», – повідомила поліція.

Палестинці запланували демонстрації через оновлені заходи безпеки (встановлення металошукачів) на священному місці в окупованому Східному Єрусалимі через тиждень після стрілянини на Храмовій горі, що спричинила загострення конфліктів у місті.

У місті щоденно проходять демонстрації та зіткнення між ізраїльськими силами та палестинцями. 

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    • Оленка | 22 липня 2017, 19:11

      Пішла до вікіпедії. ось що маємо: "Громадя́нська війна́ — військова боротьба за владу між громадянами одного суспільства чи країни" і далі читаємо "Громадянська війна в Іспанії

    • Оленка | 22 липня 2017, 19:07

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    • enzian | 22 липня 2017, 15:53

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    • netoy_gaidamak | 22 липня 2017, 10:41

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    • enzian | 21 липня 2017, 18:52

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