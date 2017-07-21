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Ізраїльська поліція обмежила доступ мусульман-чоловіків на Храмову гору в Єрусалимі
22 липня 2017, 18:43 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Ізраїльська поліція заявила, що чоловіки-мусульмани віком до 50 років не будуть допускатися до мечеті Аль-Акса на Храмовій горі у Єрусалимі.
Заяву було зроблено за декілька годин до очікуваних масових акцій протесту, повідомляє УН з посиланням на Aljazeera.
«Вхід до Старого міста та Храмової гори буде обмежений для чоловіків віком до 50 років. Жінкам будь-якого віку вхід буде дозволений», – повідомила поліція.
Палестинці запланували демонстрації через оновлені заходи безпеки (встановлення металошукачів) на священному місці в окупованому Східному Єрусалимі через тиждень після стрілянини на Храмовій горі, що спричинила загострення конфліктів у місті.
У місті щоденно проходять демонстрації та зіткнення між ізраїльськими силами та палестинцями.
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