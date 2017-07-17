Португальське місто відсудило в бізнесмена древній сувій Тори

19 липня 2017, 14:33 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Португальський суд постановив, що випадково знайдений будівельниками древній сувій Тори залишиться у володінні міста Ковилья. Він стане частиною постійної експозиції одного з місцевих музеїв, повідомляє проект "Єврейські новини".

Вік реліквії оцінюють приблизно в 400 років. Довжина сувою становить 30 метрів.

Сувій виявили близько 10 років тому під час знесення одного з будинків. Після того, як експерти встановили оригінальність сувою, місцевий підприємець заявив, що артефакт належить йому. За словами бізнесмена, він купив сувій у будівельника. Суд відхилив його клопотання.

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теги до статті:Португалія,Тора
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