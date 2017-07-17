В Єрусалимі внаслідок силового розгону біля мечеті до лікарні доставили імама

В Єрусалимі біля мечеті Аль-Акса після завершення вечірнього намазу поліція силою розігнала вірян, які протестували проти встановлення електронних металодетекторів біля входу до святині. Внаслідок розгону чимало людей отримали поранення, зокрема, до лікарні потрапив імам Ікріма Сабрі.

Про це з посиланням на Anadolu повідомляє Укрінформ.

«Шейх Ікріма Сабрі отримав поранення пластиковою кулею у ході розгону групи вірян після завершення вечірнього намазу в мечеті Аль-Акса. Мусульмани протестували проти встановлення електронних металодетекторів біля входу до святині Ісламу», – йдеться у повідомленні.

У палестинському Червоному півмісяці повідомили агентству, що Шейх Сабрі доставлений до лікарні Аль-Макасід в окупованому Східному Єрусалимі. Про його стан нічого не відомо.

У ході зіткнення біля входу до мечеті Аль-Акса також було поранено велику кількість палестинців, частина з них у важкому стані.

Раніше влада Ізраїлю заявила, що біля воріт Аль-Акси будуть встановлені детектори металу і рентгенівське устаткування, а на території навколо мечеті – камери відеоспостереження.

Співробітники поліції Ізраїлю 14 липня застрелили трьох палестинців біля мечеті Аль-Акса. За версією ізраїльської сторони, озброєні палестинці відкрили вогонь по співробітниках сил правопорядку.

У поліції Ізраїлю повідомили, що у ході операції з ліквідації нападників були важко поранені два ізраїльтяни. Поряд з убитими палестинцями виявили дві напівавтоматичні рушниці та пістолет.