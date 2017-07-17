Сотні стародавніх пірамід виявлено у йорданській пустелі

19 липня 2017, 10:04 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Археологи виявили сотні кам'яних гробниць у формі пірамід у йорданській пустелі Джебель-Курма, яку через її посушливість ще називають "долиною мертвого вогню". Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на науковий журнал Live Science".

"Більшість гробниць являють собою кам'яні кургани до 5 метрів в діаметрі та 1,5 метра у висоту. Вони відрізняються виразною формою своїх веж і чітко вираженим фасадом, виконаним з великих сплюснутих базальтових плит", - розповідає археолог Пітер Аккерманс з Лейденського університету в Нідерландах. Гробниці розташовані недалеко від руїн стародавніх поселень. Вважається, що вони стали млявими приблизно чотири тисячі років тому.

Вчені вважають, що пустеля була невипадково обрана в якості спеціального місця для поховань. Виявлені гробниці датуються приблизно тисячним роком до нашої ери. Це дало вченим зрозуміти, що пустелю Джебель-Курма заселяли ще раз, після масового виходу чотири тисячі років тому. Причини цього досі залишаються невідомими.

Нові поселенці будували гробниці більшої складності. Зокрема вони використовували базальтові камені вагою понад 300 кілограмів, відзначають археологи.

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теги до статті:Археологія,Йорданія
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