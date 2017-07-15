Росіян силоміць виселяють з острова Валаам, куди їздить молитися Путін

З острова Валаам, куди їздить молитися президент РФ Володимир Путін, виселяють місцеве населення.

Про це розповіли журналісти "Дождя" після нещодавніх відвідин острова Путіним, повідомляє ТСН.

"11 липня для Валаама ж головний день в році – день валаамських святих Германа і Сергія. У ці дні на острів щороку приїжджає Володимир Путін. Як правило, неофіційно. Тут Путіна якщо ледве не благословляють на президентство, то вже точно словом Божим допомагають вирішувати долю держави. Навіть свою першу відпустку 2001 року Путін провів тут, в оточенні монахів", – йдеться в повідомленні.

2005 року Путін провів зустріч з вже колишнім мером Валаама Сергієм Григор'євим. Журналісти зазначають, що тодішня розмова хоч була корткою, але фатальною: сьогодні Григор'єв із дружиною має "тулитися" на материковій Росії. Як і решта місцевих з Валаама.

"Я так думаю, він порадився з колегами, і почалося – просто через півроку мене почали тягати по судах. Мене теж виселили, депортували до іншого населеного пункту, зараз це справа у Верховному суді", – розповів Григор'єв.

До 1989 року монастир на Валаамі був залишений, але тоді на острів ступили 4 ченці, почалося відновлення Валааму. А від початку "нульових" світська та церковна влада РФ вирішила зачистити острів від місцевого населення.

"Я з повною впевненістю можу сказати, що ініціатором... про визнання наших житлових приміщень стало не законодавство, а доручення президента. Наговорив років на 15", – вважає Григор'єв.

Формально Путін доручив дати остров'янам упорядковане житло. Але в реальності жителів острова виселяють з Валаама, до промзони.

"Ось цей горезвісний будинок, Фанерний тупик, 8А. Значить, в усіх документах це значиться як побудований житловий будинок. Насправді тут був комбінат – виробничі цехи. До цього тут був м'ясокомбінат", – поскаржився Григор'єв.